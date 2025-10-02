CC.OO. anuncia ofensiva sindical para reclamar subida salarial y reforma del despido

Jueves, 02 Octubre 2025 16:17

Comisiones Obreras ha pedido pide al Gobierno que acelere la aprobación del reglamento de jornada, para frenar el fraude laboral, tras su tramitación urgente en el Consejo de Ministros. Además, ha anunciado a una ofensiva sindical por la subida salarial, la reforma del despido y una movilización solidaria con Palestina el 15 de octubre.

En el mes de septiembre se ha registrado un descenso casi “inapreciable” del paro en Soria, pero a pesar de ello en el sector servicios se ha producido un aumento de personas desempleadas.

CCOO ha vuelto a insistir hoy en un comunicado en la necesidad urgente de reforzar los derechos laborales.

”Los datos reflejan una realidad estructural que sigue afectando a la clase trabajadora: el empleo continúa siendo inestable y vulnerable, dependiendo de la época del año en la que nos encontremos, seguimos destruyendo empleo con mucha facilidad. Sigue habiendo un abuso excesivo de la temporalidad”, ha señalado.

El sindicato ha destacado que la estabilidad en el empleo solo será real si se reforma la normativa que rige el despido improcedente, las empresas saben cuánto cuesta despedir a una persona incluso cuando el despido es improcedente.

“Cualquier motivo aunque no sea cierto, permite a las empresas despedir, sabiendo de antemano, el dinero que supone, en función de la antigüedad, dejando a las personas trabajadoras sin capacidad de defensa, lo que hace imposible avanzar hacia empleos más estables”, ha apuntado.

El sindicato también ha calificado como urgente la aprobación del decreto para regular el registro horario y la desconexión digital, tras el rechazo parlamentario al proyecto de ley que incluía la jornada de 37,5 horas.

En el plano económico, CCOO ha anunciado una ofensiva salarial en el marco del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), se han conseguido subidas salariales por encima del IPC, pero la vivienda sigue absorbiendo gran parte del salario.

“Exigimos a la Junta de Castilla y León que elabore un plan autonómico de vivienda para abordar las necesidades de la población, mejorando la normativa estatal. No puede ser que destinemos un porcentaje tan alto de nuestros salarios a la adquisición o alquiler de una vivienda. La vivienda es un derecho, no un negocio””, ha defendido.

CCOO ha realizado un llamamiento para reforzar la acción sindical en todos los centros de trabajo, se han conseguido avances importantes con la reforma laboral.

Esta nueva etapa debe estar marcada por más derechos, más estabilidad y una mejora sustancial de las condiciones de vida de la clase trabajadora

La clase trabajadora se moviliza por Palestina

CCOO ha convocado paros de dos horas el próximo 15 de octubre en los centros de trabajo de Castilla y León para denunciar el genocidio que sufre el pueblo palestino con el objetivo de visibilizar la solidaridad del mundo del trabajo con los derechos humanos y el alto el fuego inmediato.

El sindicato está valorando, además, la convocatoria de concentraciones en las principales ciudades de la Comunidad.

“La clase trabajadora no puede permanecer en silencio ante la masacre. Esta movilización es un acto de dignidad y solidaridad internacionalista”, ha señalado.