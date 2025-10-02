Aspace exige Estrategia Estatal que garantice equidad y servicios especializados

Jueves, 02 Octubre 2025 13:07

Con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se conmemora el próximo 6 de octubre, Confederación Aspace organizará un acto institucional en Madrid, al que asistirán representantes del ámbito político, social y del tercer sector. En Soria, también habrá actividades.

Durante el evento, que se celebrará el 6 de octubre, se reclamará el compromiso firme de las administraciones públicas para poner en marcha una Estrategia Estatal para las Grandes Necesidades de Apoyo que transforme de forma estructural y sostenible las políticas públicas, garantizando la equidad y los servicios para las personas con parálisis cerebral.

Este año, el Movimiento ASPACE ha lanzado la campaña #YaToca, una llamada urgente para impulsar una Estrategia Estatal para las grandes necesidades de apoyo, que ponga fin a las desigualdades territoriales, a la falta de recursos y a la fragmentación de servicios que afectan directamente al 80 por ciento de las personas con parálisis cerebral, que necesitan apoyos continuos durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

En este sentido, las personas con parálisis cerebral y sus familias reclaman que se garanticen apoyos personalizados, vida independiente y equidad para ellas en todo el país y de manera homogénea. Además, piden una financiación pública que cubra de manera real y suficiente los costes de los apoyos requeridos.

ACTIVIDADES DÍA MUNDIAL

ASPACE SORIA realizará las siguientes actividades en el centro de Soria el día 6 de octubre

19:00 h – Lectura del manifiesto

Plaza Mariano Granados

“Cacerolada”

Por los derechos de las personas con parálisis cerebral y patologías afines.

19:30 h -Marcha

Desde la Plaza Mariano Granados hasta la Plaza Mayor, acompañados por la Batucada Kilombó.

Experiencias en la Plaza Mayor

Intervenciones de: una persona con parálisis cerebral, un familiar y un profesional