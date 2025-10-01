Carnicería Hernández Martínez opta de nuevo al título de Mejor Hamburguesa de Castilla y León

Un año más la Asociación Soriana de Carniceros (ASOCAR) como miembro de la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León, estará presente en la final de la XIII Edición del Concurso “Mejor Hamburguesa de Castilla y León”.

Este evento que forma parte de la tradición anual del gremio, reunirá a los mejores carniceros profesionales de la región, quienes competirán por el codiciado galardón.

La laureada Carnicería Hernández Martínez representará a la provincia de Soria compitiendo en la final con las propuestas de las provincias de Salamanca, Palencia y Burgos.

Todos ellos deberán exhibir en sus puestos una versión de exposición en la carnicería en crudo sin adornos o complementos y otra cocinada de presentación libre, permitiendo al jurado catar y valorar cada una de las propuestas en aspectos como trazabilidad, calidad, alérgenos, sabor, color, olor, textura, originalidad, presentación y aplicación comercial.

Carlos Hernández, propietario de la carnicería soriana, tratará este próximo domingo 5 de octubre en Palencia de revalidar por tercera vez el reconocimiento de ‘Mejor Hamburguesa de Castilla y León’ con el que se alzó ya en 2021 y en 2024.

Secreto de cerdo, mantequilla, morcilla de Burgos, manzana rallada, espinaca baby, aros de cebolla en tempura, beicon crujiente y queso de fondue en panecillo brioche, son los ingredientes de la creación culinaria de Hernández que lleva por nombre ‘Eat The Rich’.

Este certamen que se celebra alternativamente y de forma anual en una de las provincias integradas en el Gremio Regional, no solo busca premiar la creatividad y calidad en la elaboración de hamburguesas, sino también poner en valor la importancia de la carne en una alimentación equilibrada y nutritiva.

Los profesionales del gremio, con su amplio conocimiento del producto, se dedican a informar sobre las propiedades de la carne y su correcta elección según el uso culinario y las necesidades nutricionales.

El ganador regional de esta edición tendrá el derecho de exhibir en su establecimiento la mención de “Mejor Hamburguesa de Castilla y León”, reconociendo su excelencia en la gastronomía regional.

Carnicería Hernández Martínez da un año más continuidad a la participación en el certamen de la Asociación Soriana de Carniceros (ASOCAR), que considera importante la promoción del trabajo de sus artesanos carniceros, así como el impulso a la magnífica materia prima que se cría y comercializa en Soria y en Castilla y León.

Desde su creación, en 1984, ASOCAR pertenece a la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y es miembro, además, de la Federación Regional de Carniceros de Castilla y León y de la nacional, CEDECARNE.