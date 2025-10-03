La Guardia Civil expone sus medios personales y materiales en Soria

Viernes, 03 Octubre 2025 13:02

Como cada año, la Guardia Civil de la Comandancia de Soria hará el próximo sábado partícipe de su labor a los ciudadanos hacia quienes orienta algunas de sus actividades de difusión, dando a conocer los medios personales y materiales con los que cuenta, atendiendo a cuantas dudas puedan surgir sobre su organización, medios técnicos o formación a aquellos que sientan inquietud por el Benemérito Cuerpo.

La exposición que tendrá lugar entre las 17:00 y las 19:30 horas en la emblemática Alameda de Cervantes, en el centro de la capital soriana, contará con coches, furgonetas, motos, equipos de protección, medios tecnológicos y la presencia de agentes de las diversas especialidades que forman la Guardia Civil.

Así se podrán encontrar medios y efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial, Agrupación de Tráfico, Equipo de Búsqueda y Localización de Artefactos Explosivos, Policía Especializada en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional (equipo PEGASO), Servicio Fiscal y Servicio de Protección de la Naturaleza. Se contará con la presencia de un perro de búsqueda de droga del Servicio Cinológico.

Desde un equipo de identificación de huellas dactilares, pasando por una embarcación, un traje de protección TEDAX hasta drones provistos de visión térmica, que se encontrarán presentes en la exhibición a fin de satisfacer la curiosidad de grandes y pequeños.

Con este acto, la institución quiere dar a conocer el servicio cotidiano que los hombres y mujeres de la Guardia Civil desarrollan cada día en todos los rincones de España, apostando por afianzar la seguridad de los ciudadanos, por prestarles auxilio, atención e información, contribuyendo así al bienestar de la sociedad.