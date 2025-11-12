Alfonso Pérez Plaza revalida presidencia de Asociación de Diseñadores de Soria

Miércoles, 12 Noviembre 2025 13:04

La asamblea de la Asociación de Diseñadores de Soria, DI(S), ha reelegido su Junta Directiva para los próximos años, que vuelve a estar presidida por Alfonso Pérez Plaza.

La nueva Junta mantiene la continuidad del equipo que ha liderado la asociación en la anterior legislatura, consolidando así una línea de gestión orientada al fortalecimiento del sector y la promoción del diseño como motor de desarrollo empresarial y cultural.

Durante este nuevo mandato, Laura Bravo Yubero (Marka Diseño & Publicidad) vuelve a asumir la vicepresidencia, mientras que María Luisa Rodríguez Millán (A4tintas) continuará en el cargo de Secretaría.

Eduardo Hernández Ayllón (Estudio Ayllón) repetirá como tesorero, y Jesús Ángel Alonso Pérez (Artcom) ejercerá la vocalía.

Alfonso Pérez Plaza —graduado en Diseño y con una trayectoria profesional de cerca de tres décadas— reafirma nuevamente su compromiso con la divulgación del valor del diseño y su contribución al tejido social y económico de la provincia.

En el marco de la asamblea, los asistentes avanzaron en los preparativos de la nueva convocatoria del Premio ‘Buen Diseño’, cuya segunda edición se celebrará en 2026, consolidando una iniciativa que nació en 2024 para reconocer la excelencia y la innovación en el ámbito del diseño soriano.

Asimismo, los asamblearios aprobaron una bonificación de las cuotas hasta junio del próximo año para los jóvenes diseñadores que se incorporen a la asociación, dentro de la estrategia de DI(S) de reforzar el tejido asociativo del sector.

En un contexto donde el diseño se consolida como un factor clave de competitividad y diferenciación para las empresas, la asociación quiere fomentar la integración de nuevas generaciones de diseñadores.

Esta política de incentivo pretende no solo aumentar la base social, sino también garantizar la continuidad generacional, fortalecer la colaboración y proyectar una voz colectiva más representativa ante las instituciones, empresas y la sociedad en general.

La Asociación Soriana de Diseñadores Gráficos, DI(S) se creó en 2009 para poner en valor la importancia del diseño para las empresas y la sociedad y es una de las 46 Asociaciones que forman parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). La asociación está representada a través de sus socios en “Dime, Diseño de la Meseta” la asociación de diseñadores de Castilla y León integrada en la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ), que cuenta, por su parte, con representación en The Bureau of European Design Associations (BEDA).