Vox Soria tacha de "nefasta gestión" económica los fondos públicos que maneja el Ayuntamiento

Miércoles, 10 Septiembre 2025 15:11

Vox Soria votará mañana en contra de la Cuenta General del año 2024 en el pleno municipal, al considerar que el equipo socialista de Carlos Martínez hace una “nefasta gestión económica de los fondos públicos que maneja”.

Para la edil de Vox Sara López la Cuenta General evidencia la alta recaudación por impuestos que pagan los sorianos, “Soria es la tercera capital de España en presión fiscal por vecino solo por detrás de Madrid y Barcelona”; y también la “ingente cantidad de gasto superfluo que acaba en manos de sus redes clientelares”.

El grupo Vox ha criticado en un comunicado “el populismo del equipo socialista al aprobar un presupuesto de 70M € a bombo platillo y luego solo han sido capaces de ingresar 52M€, un 26% menos de lo previsto”

. En el capítulo de ingresos López ha destacado que “hay derechos pendientes de cobro por importe de 9.259.678€, y de ellos 5.165.595€ son de dudoso o difícil cobro, no sabemos si hay requerimientos activados para evitar su prescripción, suponemos que sí, pero esta ingente cantidad de dinero es proporcional a la nefasta gestión de este equipo de gobierno”. Y añade: “si gestionaran con la debida diligencia, esos 5 millones servirían para no subir el IBI en 10 años . Que se pongan manos a la obra para cobrarlos, en vez de rascar y rascar el bolsillo de los sorianos”.

Tercera capital en presión fiscal

Desde Vox han destacado que Soria está en el podio de las tres capitales de provincia que más recauda, "solo por detrás de Madrid y Barcelona con más de 700 euros por soriano". López afirma que solo el IBI supone el 28,04 % de los ingresos del ayuntamiento y ha comentado: "son los impuestos de los sorianos y no los fondos europeos, los que conforman la partida más alta de ingresos, por más que nos vendan constantemente que el maná llega de Europa".

Y añade: "Desde Europa lo que nos llegará es aún mayor presión fiscal gracias a nueva la tasa de basuras, y más multas gracias a las cámaras de la zona de bajas emisiones".

López ha asegurado que "pese a que desde el equipo de gobierno socialista insisten en que la mayor parte nuestros impuestos los destinan a inversión, no es así. El capítulo 6, Inversiones Reales, tiene unas previsiones iniciales de 20M€ y la cuenta general demuestra que solo han reconocido obligaciones por importe de 8M€. Es ese es su nivel de ejecución en inversiones, menos del 50%".

"Son más hábiles recaudando impuestos que generando actividad económica nueva. ¿Dónde están el Plan de Atracción de Empresas y el Plan Estratégico de Comercio?", ha cuestionado.

Gasto desmesurado

López ha señalado que: "en los apartados de gastos y transferencias corrientes no destinadas al funcionamiento efectivo de los servicios, tenemos partidas que superan con mucho a la de inversiones, pero son gastos que no redundan en beneficio e interés del ciudadano, sino que hay una ingente cantidad de gasto superfluo que va destinado a mantener sus redes clientelares".

Abuso de los convenios y del Reconocimiento Extrajudicial de créditos

López también ha manifestado su oposición al uso que el equipo de gobierno hace de la figura jurídica del convenio de colaboración para financiar todo tipo de actividades dado que "deberían realizarse mediante contratos de servicios".

También ha señalado su disconformidad con la utilización de la figura del Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, "lo usan para pagar facturas no consignadas inicialmente, indebidamente comprometidas e imputadas al presupuesto. Es algo que ya les hemos afeado en anteriores ocasiones, debería ser algo excepcional, pero el grupo socialista repite y lo han convertido en ordinario".