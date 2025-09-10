El alcalde visita la futura "zona pacificada" del aparcamiento de Los Pajaritos

Miércoles, 10 Septiembre 2025 14:56

El alcalde Carlos Martínez ha visitado esta mañana las obras de renaturalización del aparcamiento de Los Pajaritos que se extenderán hasta finales de año y que supondrán una remodelación de la zona, con más espacio para los peatones y menos plazas de aparcamiento.

Mientras se llevan a cabo las mismas y coincidiendo con los eventos que movilizan más afluencia de público como los partidos del Numancia, se habilitará el parking del campus Duques de Soria gracias a la colaboración de la UVA.

Este domingo es el primer partido del equipo como anfitrión y, como ya se hizo con el encuentro de la selección sub 21, se abrirá el acceso a esta área de estacionamiento especialmente funcional para quienes acceden por las puertas sur del estadio.

Martínez ha considerado fundamental “la llegada de fondos europeos que es verdad que llegan condicionados con proyectos respetuosos con el entorno y que permiten combatir el cambio climático. Nuestra Agenda nos ha hecho estar preparados para no desaprovechar las convocatorias e incluir intervenciones en todos los barrios de la ciudad”.

El proyecto supone una transformación integral del espacio con la retirada estratégica de pavimento en calzada generando un espacio más ecológico y accesible para la movilidad activa y el paso peatonal.

Las obras permiten la creación de 3.033 m² de nueva superficie, junto con la restauración de 520 m² de áreas verdes.

También incluye la plantación de 207 nuevos árboles y 604 ejemplares de matorrales y arbustos, además de la generación de 3.553 m² de superficie permeable, y una zona peatonalizada de 800 m².

Se espera una mejora ambiental significativa al contribuir a la absorción de 0,414 tCO₂eq, lo que repercute en la mitigación del cambio climático.

La inversión asciende a 463.549 euros más IVA, coordinada por el Ayuntamiento de Soria con asistencia técnica de la Fundación Cesefor.

Desde BRERA se impulsa el Bienestar, la Recuperación y la Restauración de distintos ecosistemas urbanos, adaptando la ciudad al cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza que reduzcan nuestra vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos futuros.

BRERA es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demografico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea-NextGeneratiónEu

Esta obra se completa con otras como las de eficiencia en el pabellón de Los Pajaritos por la cuantía de 1.789.313 euros más IVA. La actuación se puede hacer gracias a la llegada de fondos europeos a través del Gobierno de España y esa reserva de 8 millones para los tres centros de alto rendimiento de Castilla y León. La actuación incluye obras de mejora de la envolvente térmica, de las instalaciones y de la accesibilidad y se enmarca en el Plan Energía Deporte 2.0 de modernización de las instalaciones deportivas, contenido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea – Nextgeneration eu. La empresa adjudicataria ha sido Hermanos Rubio Grupo Herce.