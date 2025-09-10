El Ayuntamiento abre inscripciones para cursos de otoño-invierno del Espacio Joven

Miércoles, 10 Septiembre 2025 15:15

El Ayuntamiento de Soria, a través de la Concejalía de Juventud, abre el plazo de inscripción para la programación de cursos otoño-invierno 2025/2026 del Espacio Joven “La Clave”.

La oferta incluye propuestas en los ámbitos del ocio y bienestar, la música y los idiomas, consolidando este recurso municipal como un espacio de formación, creatividad y encuentro para la juventud soriana.

La nueva programación está pensada para que los jóvenes puedan disfrutar de actividades de ocio saludable, potenciar sus habilidades artísticas y acceder a formación en idiomas con distintos niveles.

En el área de ocio y bienestar, se ofertan los cursos de GAP, fitness, yoga, pilates, zumba, bailes latinos, danza urbana, rediseño de prendas, creación de contenido y producción de cortometrajes.

En el ámbito de la música, los jóvenes podrán inscribirse en LAB, piano, combo, batería, técnica vocal, bajo eléctrico, lenguaje musical, producción musical, guitarra eléctrica y guitarra acústica.

Por su parte, en el bloque de idiomas se impartirán los cursos de inglés básico, intermedio, avanzado y conversación, adaptados a distintos niveles de aprendizaje.

Inscripciones en septiembre

El plazo de inscripción permanecerá abierto durante el mes de septiembre.

Las solicitudes pueden realizarse de forma presencial o a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: espaciojoven@soria.es

Página web: espaciojoven.soria.es

WhatsApp: 673 171 893

Los cursos comenzarán en el mes de octubre.