El Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria presenta el cartel ganador de XXVII edición

Jueves, 11 Septiembre 2025 17:28

El Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria ha dado a conocer hoy el cartel oficial de su 27ª edición, que este año ha recaído en el soriano Alberto Molinero, asiduo participante en el concurso de carteles y muy vinculado al festival.

La obra seleccionada supone una apuesta innovadora, al utilizar la fotografía como lenguaje principal frente a la ilustración habitual en anteriores ediciones.

El concejal de Juventud, Eder García, ha subrayado que “este paso marca el inicio de la cuenta atrás para una edición muy especial. Han sido muchas las propuestas recibidas y la elección no ha sido fácil, pero el jurado ha optado por un trabajo arriesgado y diferente. Es una alegría comprobar que también el talento soriano brilla en un certamen de alcance internacional”.

García ha querido agradecer el esfuerzo del comité de selección, del equipo del festival y de todas las personas que han participado en el concurso: “Invitamos a la ciudadanía a sumarse a todas las actividades del festival, que ya se siente muy cerca con la llegada del otoño”.

Por su parte, la directora del festival, Yolanda Benito, ha destacado la elevada participación de este año con 820 carteles procedentes de 57 países, superando los 735 del año pasado:

“Hemos recibido trabajos de todo el mundo, desde América Latina hasta Canadá, Estados Unidos, Turquía, Polonia o Hungría, además de Egipto, por primera vez, y una gran presencia de la India, incluyendo decenas de propuestas enviadas por escuelas del país, que estudiaremos exponer en una muestra paralela”.

Benito ha explicado que la propuesta de Molinero rompe con la imagen ilustrada habitual del certamen: “Se atreve con la fotografía, como ocurre en otros festivales de referencia, como el de Tarifa o Medina, y nos invita a mirar la magia del color y rendir homenaje a las mujeres en la India, que tienen un papel muy complicado y difícil y muchas cosas que decir”. Todas las obras han presentado muchas referencias a la iconografía del país invitado.

La directora ha avanzado que la sección oficial contará con 86 cortometrajes a concurso, además de secciones paralelas como el jurado infantil y el programa escolar.

El festival, calificador para los Premios Goya, ha gestionado en estas semanas los certificados necesarios para que los trabajos seleccionados puedan aspirar a los galardones de la Academia. Las obras han llegado de 47 países.

“Este año sólo entran 15 cortos en la lista de los Goyas y esperamos haber acertado con la selección”, ha resumido.

Asimismo, Benito ha querido poner en valor la labor de extensión cultural del certamen: “Este verano hemos llevado el cine a pueblos como Guijosa, Narros o Salduero, con gran acogida, además de otros ya clásicos como Borobia, Tardelcuende, Valdegeña... Para nosotros es emocionante ver a un centenar de personas reunidas en lugares donde nunca había llegado el cine. Seguimos apostando por visibilizar el cortometraje, dinamizar la vida cultural y demostrar que el corto es cine”.

El cartel ganador tiene una dotación de 1.000 euros.

La organización ha recordado que en próximas fechas se darán a conocer los participantes de la sección oficial y del resto de apartados, así como la programación completa de actividades culturales paralelas.