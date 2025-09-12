El Día de la Bici incidirá en seguridad y uso correcto de los carriles bici

Viernes, 12 Septiembre 2025 12:52

El Día de la Bici se celebra este domingo desde las 10.00 horas de la mañana con salida en la plaza Mayor y con una participación prevista de cerca de 400 personas. La convocatoria quiere insistir en la seguridad y el uso correcto de los carriles bici.

La inscripción sigue abierta en la web de deportes y se puede acceder con los datos de la tarjeta ciudadana como en años anteriores.

Esta convocatoria, cuando se realizaba en primavera, llegó a reunir a 800 aficionados a la bici.

Todos aquellos que saquen su dorsal podrán participar en el posterior sorteo de regalos y recibirán la bolsa del corredor con distintos obsequios.

El concejal de deportes, Manuel Salvador, ha animado hoy a participar “ya que se trata de una fiesta deportiva en un entorno de lujo como es Valonsadero y nos permite también ir conociendo las nuevas zonas de carril bici sobre todo en la avenida Valladolid”.

Por otro lado, también, como en años anteriores, se organizarán actividades a las 12.00 horas en el paraje soriano con la colocación de hinchables y con una charla sobre seguridad vial.

“En esta ocasión, además, buscaremos incluir indicaciones sobre cómo utilizar los carriles bici especialmente en zonas urbanas, señalización, uso del casco... y demás consejos para aprovechar al máximo este modo de transporte”, ha recordado el concejal.

Por otro lado, se darán premios de índole más divertido y popular que competitivo como al mejor disfraz, a los participantes más mayores, más jóvenes, al clan familiar más numeroso y a la bicicleta más original.

El precio de inscripción es simbólico a dos euros.