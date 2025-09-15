La Media Maraton de Soria cambia de circuito en su 40 edición

Lunes, 15 Septiembre 2025 15:18

La 40ª Media Maratón Ciudad de Soria se renueva en esta edición con cambios de circuito y en la propia organización, pero manteniendo el apoyo de Abel Antón y Fermín Cacho

La 40ª edición de la Media Maratón Ciudad de Soria ha sido presentada hoy en el Ayuntamiento con la asistencia del concejal de Deportes, Manuel Salvador, el bicampeón mundial de maratón, Abel Antón, y uno de los nuevos organizadores, Pablo Pérez, en representación del relevo generacional que asume la dirección de la prueba junto a Nacho Barranco, desde el Club Triatlón.

La prueba se celebrará el sábado 27 con pruebas infantiles por la mañana, la 5K Fermín Cacho a las 17.00 horas y, 50 minutos después, la media, con una previsión de cerca de un millar de deportistas entre todas las pruebas.

El concejal ha destacado el relevo y los cambios, pero ha querido aprovechar también la ocasión para agradecer la implicación de Antón durante todos los años y que proseguirá como ‘padrino’, aunque en un segundo plano.

“Ha sido siempre el alma de esta prueba, organizador durante más de veinte años, y ahora cede el testigo a una nueva organización que recoge su legado con ilusión y nuevas ideas”, ha indicado.

Por su parte, Antón ha subrayado la necesidad de dar paso a una nueva etapa.

“Sentía que era el momento de dejarlo en manos de gente joven, con ganas de aportar iniciativas nuevas. Pablo y Nacho aceptaron el reto y estoy encantado, porque la prueba tiene vida para muchos años”, ha resaltado.

El doble campeón mundial ha querido también agradecer el respaldo de los patrocinadores habituales como “el Ayuntamiento, Caja Rural y E.Leclerc, además de otros que ceden productos, colaboran... Han estado siempre ahí, sosteniendo esta carrera, y gracias a ellos sigue adelante”.

El nuevo organizador, Pablo Pérez, ha incidido en el valor de contar con Abel Antón y Fermín Cacho como embajadores.

“Para nosotros, que hemos crecido viendo sus carreras, ganar en Mundiales y Juegos Olímpicos, tenerlos aquí es un orgullo y un aliciente enorme para todos los corredores”, ha subrayado.

Entre las principales novedades de la edición, Pérez ha destacado el nuevo circuito.

“Queremos que sea una carrera que muestre lo mejor de Soria. Bajamos al río y márgenes, pasamos por Santo Domingo, Mariano Granados, el Collado y entraremos al estadio de Los Pajaritos. Habrá cuestas, sí, pero también puntos de animación para que el público disfrute tanto como los atletas”, ha avanzado.

“El circuito tiene cierta dificultad, pero esta prueba no busca tanto hacer marca como ofrecer una experiencia”, ha añadido.

La participación se prevé masiva, con unas mil personas inscritas entre la Media Maratón, el 5K y las carreras infantiles.

“Hemos cerrado inscripciones con 400 corredores en la Media y actualmente hay inscritos 300 en el 5K, distancia que tiene plazas disponibles. Aproximadamente la mitad vienen de fuera de la ciudad, lo que garantiza un gran ambiente deportivo y turístico”, ha explicado Pérez.

La jornada se completará con las tradicionales carreras infantiles en el Parque de la Dehesa por la mañana y con el torrezno de Soria en la meta, sello inconfundible de esta cita popular. El concejal ha cerrado el acto animando a la ciudadanía a participar compitiendo, pero también saliendo a las calles a acompañar a los atletas.

“Esperamos que la gente participe en todos los sentidos. La Media Maratón es un día muy importante para Soria, un evento que crea un ambiente espectacular en toda la ciudad”, ha concluido.