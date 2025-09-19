Una nueva rotonda en la travesía para proteger la iglesia de Santo Domingo

El alcalde de Soria Carlos Martínez ha explicado esta mañana el proyecto de una nueva rotonda que se ejecutará en la travesía humanizada de la ciudad.

La nueva rotonda, según ha explicado, organizará el tráfico entre calle Las Casas, Tejera y Santo Tomé.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 537.860 euros y un plazo de ejecución tras su adjudicación de seis meses que se tratará de acompasar con la finalización de las obras de las travesías y las actuales de los carriles bici en las arterias de la ciudad.

El alcalde ha explicado que “esta intervención culmina la transformación en la zona centro completando esa pacificación y peatonalización del entorno de Santo Domingo y cumpliendo la propuesta de la Comisión de Patrimonio de la Administración Autonómica para aliviar el paso de vehículos y preservar y conservar la fachada de la Iglesia de Santo Domingo”.

Tras la retirada del semáforo que provocaba la retención de vehículos, se han ido implementando medidas para reducir los factores que afectan al monumento con una almendra peatonal extendida y esta glorieta lo completa.

La rotonda unirá las tres vías, permitirá circular con más fluidez y eliminará las diferencias de altura haciendo la zona más accesible.

La rotonda hará que no sea necesario dirigirse hasta la glorieta del Espolón o la ubicada en la carretera Logroño y eliminará los giros a izquierda que siempre son desaconsejados para el tránsito rodado como en la calle Caro.

Todo ello además supondrá una mejora de la seguridad del peatón y conectar los carriles bici con la plaza de Las Balsas, según ha resattado.

Martínez también se ha referido al importante volumen inversor que hoy ha vuelto a quedar patente en la Junta de Gobierno Local sumando esta rotonda a las escaleras mecánicas del Calaverón y la tapa de Doctrina con una cantidad total que suma más de 2 millones de euros.

“Son compromisos adquiridos en el presupuesto del año 2025 en un capítulo de inversiones una vez más récord. Hablamos de más de 20 millones de euros en el capítulo autorizado, 28 millones de en obra viva en la ciudad. Vamos a seguir pendientes de la resolución de algunas de las convocatorias de fondos para continuar transformando la ciudad y seguiremos trabajando con los ministerios para poder atraer inversiones como la del otro día de Defensa en Valcorba de la mano de Numant-IA".