Soria inicia expediente de licencia ambiental urbanística para nuevo supermercado

Miércoles, 01 Octubre 2025 08:32

El Boletín Oficial de la provincia ha publicado este miércoles un decreto de alcaldía en el Ayuntamiento de Soria que inicia el expediente de concesión de licencia ambiental urbanística para la instalación de un nuevo supermercado en la ciudad.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_2047_fc88b4fb%232E%23pdf

Se trata de Supermercados Lupa, con ubicación en una nave enclavada en la calle A, parcela 200, del polígono industrial Las Casas II.

El decreto de Alcaldía fue firmado el pasado 26 de septiembre.

Con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia se abre un plazo de diez días de información pública para que quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las misma durante horario de oficina.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://soria. sedelectronica.es].

Detrás de Lupa se encuentra Semark AC Group S.A, empresa de capital español dedicada a la distribución alimentaria en Cantabria, Castilla y León y La Rioja.

Este grupo señala en su perfil que apuestan por el producto local, la creación de empleo y por ofrecer una experiencia de compra única a sus clientes.

Para el desarrollo de nuestra actividad, disponemos de dos marcas comerciales:

Su sede se ubica en Cantabria, y cuenta con dos centros logísticos: uno en Cantabria y otro en Palencia.

En Semark AC Group están asociados a Euromadi Ibérica, la primera central de compras de España por volumen. Esta asociación refuerza su capacidad competitiva en el sector de la distribución. .

A su vez, Euromadi Ibérica es miembro de EMD (European Marketing Distribution), la mayor central de compras de productos de gran consumo en Europa.