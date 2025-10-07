Kino Soria abre inscripciones para participar en casting para sus rodajes
La magia del cine independiente regresa a Soria con una nueva edición de Kino Soria, el laboratorio audiovisual colaborativo que cada año convierte la ciudad en un hervidero de creatividad, talento y rodajes.
Una mico-guia y un calibre, dos nuevos recursos divulgativos para micología en Soria
La ermita de San Saturio, principal punto de atracción turística de Soria en verano
Las inscripciones se abrieron ayer oficialmente para participar en el casting que tendrá lugar el viernes 10 de octubre, y que servirá para seleccionar a los intérpretes de los cortometrajes que se rodarán entre el 20 y el 25 de octubre durante la esperada semana de creación de Kino Soria.
El casting está abierto a personas de todas las edades, con o sin experiencia previa en interpretación.
El objetivo es reunir a un grupo diverso de actores y actrices que den vida a las historias ideadas por los cineastas participantes, provenientes de distintos puntos del país e incluso del extranjero.
La organización busca rostros nuevos, perfiles únicos y una amplia variedad de edades y procedencias.
“Kino Soria no es solo una oportunidad para hacer cine: es una experiencia comunitaria, creativa y transformadora”, han apuntado desde la organización.
“Cada edición demuestra que el talento puede surgir en cualquier rincón, y que cualquiera puede formar parte de una producción cinematográfica”, han añadido.
Los interesados en participar pueden inscribirse previamente a través de correo electrónico: inscripciones@kinosoria.es Asunto CASTING, que se desarrollará en los Cines Mercado a partir de las 16:00 horas.
Para más información y actualizaciones, se recomienda seguir los perfiles oficiales de Kino Soria en redes sociales.
Además, Kino Soria ofrecerá dos formaciones intensivas, orientadas a impulsar el talento local y brindar herramientas creativas de alto nivel:
- Curso intensivo de guion cinematográfico:
18 y 19 de octubre
De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Un taller práctico para aprender a estructurar y escribir un cortometraje en tiempo récord, dirigido tanto a guionistas noveles como a cineastas que deseen perfeccionar sus habilidades narrativas.
40€. (Plazas limitadas)
- Taller de música para cine con inteligencia artificial:
Domingo 19 de octubre
De 17:00 h a 21:00 h
Una introducción al uso creativo de herramientas de IA para la composición musical en proyectos audiovisuales, ideal para músicos, técnicos de sonido y curiosos de la tecnología aplicada al arte.
20€. (Plazas limitadas)
Tanto el casting como los talleres requieren inscripción previa a través el correo electronico (inscripciones@kinosoria.es) ASUNTO: CASTING / TALLER IA / TALLER GUION