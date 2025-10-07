Kino Soria abre inscripciones para participar en casting para sus rodajes

Martes, 07 Octubre 2025 15:38

La magia del cine independiente regresa a Soria con una nueva edición de Kino Soria, el laboratorio audiovisual colaborativo que cada año convierte la ciudad en un hervidero de creatividad, talento y rodajes.

Las inscripciones se abrieron ayer oficialmente para participar en el casting que tendrá lugar el viernes 10 de octubre, y que servirá para seleccionar a los intérpretes de los cortometrajes que se rodarán entre el 20 y el 25 de octubre durante la esperada semana de creación de Kino Soria.

El casting está abierto a personas de todas las edades, con o sin experiencia previa en interpretación.

El objetivo es reunir a un grupo diverso de actores y actrices que den vida a las historias ideadas por los cineastas participantes, provenientes de distintos puntos del país e incluso del extranjero.

La organización busca rostros nuevos, perfiles únicos y una amplia variedad de edades y procedencias.

“Kino Soria no es solo una oportunidad para hacer cine: es una experiencia comunitaria, creativa y transformadora”, han apuntado desde la organización.

“Cada edición demuestra que el talento puede surgir en cualquier rincón, y que cualquiera puede formar parte de una producción cinematográfica”, han añadido.

Los interesados en participar pueden inscribirse previamente a través de correo electrónico: inscripciones@kinosoria.es Asunto CASTING, que se desarrollará en los Cines Mercado a partir de las 16:00 horas.

Para más información y actualizaciones, se recomienda seguir los perfiles oficiales de Kino Soria en redes sociales.

Además, Kino Soria ofrecerá dos formaciones intensivas, orientadas a impulsar el talento local y brindar herramientas creativas de alto nivel:

Curso intensivo de guion cinematográfico:

18 y 19 de octubre

De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00

Un taller práctico para aprender a estructurar y escribir un cortometraje en tiempo récord, dirigido tanto a guionistas noveles como a cineastas que deseen perfeccionar sus habilidades narrativas.

40€. (Plazas limitadas)

Taller de música para cine con inteligencia artificial:

Domingo 19 de octubre

De 17:00 h a 21:00 h

Una introducción al uso creativo de herramientas de IA para la composición musical en proyectos audiovisuales, ideal para músicos, técnicos de sonido y curiosos de la tecnología aplicada al arte.

20€. (Plazas limitadas)

Tanto el casting como los talleres requieren inscripción previa a través el correo electronico (inscripciones@kinosoria.es) ASUNTO: CASTING / TALLER IA / TALLER GUION