La ermita de San Saturio, principal punto de atracción turística de Soria en verano

Martes, 07 Octubre 2025 14:11

Soria ha cerrado la temporada estival con un importante volumen de actividad turística, según ha resaltado el Ayuntamiento. Entre los meses de junio y septiembre de 2025, la ermita de San Saturio ha recibido un total de 37.458 consultas, consolidándose como el principal punto de atracción turística de la capital.

Solo en agosto se registraron 14.674 consultas, el mes con mayor afluencia, seguido de septiembre con 9.831, julio con 7.673 y junio con 5.280.

En las oficinas municipales de turismo, situadas en el centro de la ciudad, se han contabilizado 18.574 visitantes en este mismo periodo. Agosto fue también el mes más destacado, con 8.295 visitantes, mientras que julio alcanzó 4.695, septiembre 3.592 y junio 1.992.

El turismo nacional ha vuelto a ser mayoritario durante los meses de verano, representando de media un 95 % de los visitantes, frente a un 5 % de turismo extranjero.

Los principales mercados emisores dentro de España han sido Madrid, Cataluña, País Vasco y Castilla y León, que concentran los porcentajes más elevados de llegadas en los cuatro meses analizados.

En el caso del turismo internacional, destacan visitantes procedentes de Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido, con una presencia especialmente visible en agosto y septiembre.

Los datos de las consultas en oficinas muestran una tendencia clara hacia las estancias medias más largas que es uno de los objetivos en los que trabaja el Ayuntamiento con una mejora de los recursos, equipamientos y la organización de eventos como Enclave de Agua o Expoesía para ofrecer también experiencias y actividad.

En todos los meses analizados, más del 50 % de los visitantes permanecieron en la ciudad dos o más días, alcanzando en algunos casos el 68 %.

La ermita de San Saturio ha sido, una vez más, el recurso más visitado del verano soriano.

Con más de 37.000 consultas en cuatro meses, representa un volumen muy superior al registrado en las oficinas de turismo.

El mes de agosto ha sido especialmente destacado, con cifras que superan las 14.000 consultas.

DATOS

JUNIO 2025

San Saturio : 5.280 consultas (2.407 hombres y 2.873 mujeres).

: 5.280 consultas (2.407 hombres y 2.873 mujeres). Oficinas : 904 consultas → 92 % presenciales,

: 904 consultas → 92 % presenciales, Visitantes nacionales : 1.889

: 1.889 Visitantes extranjeros : 103

: 103 Total visitantes oficinas: 1.992

JULIO 2025

San Saturio : 7.673 consultas (3.784 hombres y 3.889 mujeres).

: 7.673 consultas (3.784 hombres y 3.889 mujeres). Oficinas : 1.900 consultas → 96,8 % presenciales

: 1.900 consultas → 96,8 % presenciales Visitantes nacionales : 3.949

: 3.949 Visitantes extranjeros : 201

: 201 Total visitantes oficinas: 4.695

AGOSTO 2025

San Saturio : 14.674 consultas (7.389 hombres y 7.285 mujeres).

: 14.674 consultas (7.389 hombres y 7.285 mujeres). Oficinas : 3.281 consultas → 98 % presenciales

: 3.281 consultas → 98 % presenciales Visitantes nacionales : 7.381

: 7.381 Visitantes extranjeros : 293

: 293 Total visitantes oficinas: 8.295

SEPTIEMBRE 2025

San Saturio : 9.831 consultas (4.880 hombres y 4.951 mujeres).

: 9.831 consultas (4.880 hombres y 4.951 mujeres). Oficinas : 1.588 consultas → 97,6 % presenciales.

: 1.588 consultas → 97,6 % presenciales. Visitantes nacionales : 3.374

: 3.374 Visitantes extranjeros : 213

: 213 Total visitantes oficinas: 3.592

Totales (junio–septiembre 2025):