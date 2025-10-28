India, país invitado en XXVII Festival Internacional de Cortos de Soria

El XXVII Festival Internacional de Cortos de Soria contará esta nueva edición con India como país invitado y un programa cargado de proyecciones, talleres y eventos para dar a conocer un poco más la cultura india a través del cine en corto, la música, el baile y otras tradiciones del país.

El Festival, ha sido presentado este martes en los Cines Mercado de la capital, por el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Soria, Eder García, y la coordinadora del evento, Yolanda Benito, acompañados en esta edición por la delegada territorial, Yolanda De Gregorio y el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre.

La semana oficial del SOIFF 2025 se inaugurará el viernes 7 de noviembre en el Palacio de la Audiencia, lugar que acogerá, por la mañana, la apertura de la exposición Carteles de Cine Indio y, posteriormente, la gala inaugural, conducida por la actriz y cantante, Christina Rapado, y en la que la música y el cine indio serán los protagonistas.

“Tenemos preparada una gala elegante, con el cine en corto como estrella principal y acompañada de actuaciones de música india y danzas orientales para animar al público a participar en las actividades enmarcadas dentro del Festival”, ha destacado la coordinadora del evento, Yolanda Benito, quien ha asegurado que “no faltarán ganas y mucha ilusión por ofrecer actividades de calidad que hagan disfrutar al público”.

Como cada año, aunque la semana oficial a concurso comienza el día 7 de noviembre, el Festival ha preparado un programa de actividades para la semana previa que comenzarán este domingo día 2 de noviembre en Cines Mercado con una tarde de cine en la que se proyectará la película ‘Votamos’ del director Santiago Requejo quien asistirá al estreno de esta película en Soria junto a la actriz de la misma, Charo Reina.

El lunes 3 de noviembre se iniciará el Ciclo de Cine Indio, en colaboración con la Casa India, que se prolongará hasta el mismo día 6 de noviembre, y en el que, durante toda la semana, los asistentes podrán disfrutar de un cortometraje diario en homenaje al cine indio.

Dentro de la semana previa se realizarán también diferentes cursos y talleres formativos para grandes y pequeños como el curso de interpretación con el director Mikel Bustamante, el curso Stop Motion con Giovanni Marceli y Carlota Coronado de Zampano Producciones, una cata de té en el Casino y un curso de cocina india (salada y dulce) en el Centro Cívico Bécquer.

Novedades

El sábado 8 de noviembre el Festival de Cortos inaugura la jornada networking como un espacio no sólo de exhibición sino también de desarrollo y proyección profesional para favorecer los vínculos entre creadores y productoras.

La jornada del sábado se cerrará con las tradicionales secciones infantiles en Cines Mercado, el concurso de videoclips, la proyección del documental ‘Raquel Meller: Insumisa y divina’ de la directora Vicky Calavia y, seguidamente, la primera sección oficial a concurso de esta edición en la que participan 61 cortometrajes de 13 países diferentes que se proyectarán diariamente hasta el jueves 13 de noviembre.

El domingo 9 se inaugurará la nueva Cafetería Rex con la presentación del libro ‘En torno a París. Texas de Wim Wenders’ coordinado por los cineastas Vicky Calavia y Javier Estrella.

Secciones

La semana del Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria contará con secciones fijas y otras novedosas.

Así, el ‘Soria Imagina’, se traslada al domingo 9 de noviembre, una jornada que también incluirá la Proyección Cortos de 1 minuto en colaboración con el Festival Ponme un Corto de Huerta del Rey.

En cuanto a las secciones paralelas, en los Cines Merado, se celebrará ‘En Precario’, en colaboración con Fundación Jesús Pereda CCOO; ‘Cortos de la Memoria’, en colaboración con Recuerdo y Dignidad; ‘Derechos y Valores Humanos’, de la mano de Malvasía; ‘Cuestión de Sexo’ patrocinado por ‘Metrajeymedio producciones’,‘Con Perspectiva de Género’ por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Soria y ‘Cazando Gamusinos’ con el apoyo de Monreal.

No faltará el ya tradicional ‘Saliendo de la Pantalla’ a cargo de la compañía La Boheme y el maravilloso concierto de película en el que la Banda Municipal de Música de Soria estará acompañada de la cantante Ana Isla.

Para clausurar, el sábado 16 está programado el encuentro con la homenajeada que este año será la actriz y presentadora de TV, Belinda Whashington, y por la tarde, la entrega de premios y Caballos de Honor en una gala de despedida presentada por el actor Javier Muga.

La coordinadora del Festival, Yolanda Benito, ha animado a todos los sorianos y sorianas a participar y disfrutar de dos semanas de cine en corto, “un arte que es transformación, comunicación, educación y conocimiento. Por eso queremos llegar a todos los públicos para que aprendan más sobre el mundo del cine y cómo realizarlo”.