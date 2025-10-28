Carlos Martínez participa en el 49º Congreso del Consejo de Europa en Estrasburgo

Martes, 28 Octubre 2025 13:31

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, está participando el 49º Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa (CPLRE), que se celebra en el Palacio de Europa de Estrasburgo bajo el auspicio del Consejo de Europa.

La delegación española está integrada por representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldes de distintas ciudades, con el objetivo de fortalecer la voz del municipalismo español en el ámbito europeo.

“Las decisiones que se toman lejos, en Madrid, Bruselas, son decisiones que nos afectan muchísimo. Por eso, el diseño de esas políticas y su financiación no nos debe ser ajeno ni a las entidades locales ni a las regiones. Hablamos de un marco plurianual con un presupuesto europeo para siete años”, ha explicado el alcalde, quien además ha recordado que el contexto internacional conlleva un aumento en gasto en áreas como Defensa y “esto implica a ampliar las aportaciones de los 27 estados miembros o reducir las inversiones y, de momento, el presupuesto que hay sobre la esa incluye recortes en política agraria, por ejemplo, y la eliminación de la política de cohesión”.

Martínez ha insistido en que, por estos motivos y por esa planificación, hay que estar en Europa ya que sólo así “se reducirá la brecha de desigualdad que todavía hoy existe entre regiones en Europa y dentro de las regiones y para eso hablar de territorios como Soria es absolutamente clave”.

“Una vez que se apruebe no habrá marcha atrás. Por tanto, es ahora cuando hay que estar aquí alzando la voz y poniendo encima de la mesa la necesidad de que si queremos más Europa no puede ser”, ha resumido

Martínez se ha mostrado en un comunicado optimista por los aliados en la demanda de mantener las políticas de competitividad territorial en otros países y regiones, pero también ha estimado fundamental la unidad política y la coherencia en la defensa de un posicionamiento claro.

“Es fundamental estar en estos foros para defender nuestros planteamientos y hacer frente común con todos los agentes sociales, económicos, políticos...”, ha añadido y también contactar con representantes de otros países para proseguir con “ese trabajo en red tan importante”.

Martínez también se ha referido a otros temas de actualidad que se pueden debatir en estos foros como la emergencia climática recordando situaciones como la vivida este verano con los incendios forestales o la defensa de los derechos humanos.

“Estamos en la sede de los derechos humanos en un momento que seguimos siendo testigos de conflictos bélicos internacionales que los pisotean y deshumanizan con tantas y tantas víctimas en Gaza o en Ucrania”, ha repasado insistiendo en el papel de Europa como garante de los derechos internacionales.

La participación de Soria en este foro internacional refuerza su compromiso con los valores de la Carta Europea de Autonomía Local, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en lo relativo a la igualdad de género (ODS 5), la acción por el clima (ODS 13) y la vida en comunidades sostenibles (ODS 11).

El CPLRE reúne a representantes locales y regionales de 46 Estados miembros del Consejo de Europa y constituye el órgano de referencia continental en materia de democracia local.

Martínez participa además en las sesiones de la Cámara de Autoridades Locales, en las que se abordará el seguimiento de la Carta Europea de Autonomía Local y se presentarán informes sobre descentralización, financiación municipal y cooperación intermunicipal, temas en los que la experiencia española —y el modelo de cohesión territorial impulsado desde Soria— son ejemplo de referencia en el seno del Consejo de Europa.

Con esta participación, Soria consolida su perfil internacional como ciudad comprometida con la democracia local, la sostenibilidad y la igualdad, reafirmando su vocación de contribuir activamente a la construcción europea desde el municipalismo, según ha subrayado el alcalde.