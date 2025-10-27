Lunes, 27 Octubre 2025
El servicio de autobús se refuerza el 31 de octubre y el 1 de noviembre para facilitar el traslado al Espino

El Ayuntamiento de Soria, como todos los años, ampliará los servicios vinculados con el cementerio desde hoy y hasta el 2 de noviembre con horario ininterrumpido del recinto desde las 09.00 horas hasta las 18.15 horas.

Después se retomará el horario invernal con cierre a las 16.45 horas.

El servicio municipal del cementerio prosigue con la mejora de la infraestructura una vez que ya ha encarado la fase final de actualización administrativa y se recupera la operativa más habitual tras regularizarse la mayor parte de las concesiones.

HORARIOS BUS

SERVICIO BUS CEMENTERIO

DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE 2025

Se modifica el trayecto de la línea circular desde inicio del servicio hasta las 20:30 horas.

Se realizará el trayecto normal con salida desde la plaza Mariano Granados, excepto el tramo ALMAZAN-MARIANO VICEN-JUAN ANTONIO SIMON que se sustituye por ALMAZAN-CEMENTERIO-JUAN ANTONIO SIMON. Por lo tanto, se suprimirá la parada de M.VICEN desde inicio del servicio hasta las 20:30 horas en que se restablecerá el servicio normal.

Se mantienen LOS MISMOS HORARIOS DE SALIDA DESDE M. GRANADOS. Primera salida 8:49 de la mañana, cada hora,

hasta las 19:49 que se realizará la última salida con paso por el cementerio y se restablecerá el servicio normal.

HORARIO ESTIMADO DE PASO POR EL CEMENTERIO: Desde las 8:59 de la mañana, CADA HORA, hasta las 19:59 horas

DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2025

Se modifica el trayecto de la LINEA 1 en diferentes horarios.

Se realizará el trayecto normal con salida desde M. GRANADOS realizando parada en el cementerio en las siguientes salidas:

-Salida desde M. GRANADOS a las 10:05 con paso aproximado por el cementerio a las 10:18.
-Salida desde M. GRANADOS a las 12:35 con paso aproximado por el cementerio a las 12:48.
-Salida desde M. GRANADOS a las 16:45 con paso aproximado por el cementerio a las 16:58.
-Salida desde M. GRANADOS a las 17:35 con paso aproximado por el cementerio a las 17:48.

Se mantienen LOS MISMOS HORARIOS DE SALIDA DESDE M. GRANADOS y el resto de salidas seguirán el trayecto habitual.

ESTADÍSTICA

En la parte estadística, este año 2025 (2024) mantiene las cifras de inhumaciones en términos similares a años precedentes (152/150) al igual que las cremaciones (93/98) y exhumaciones (25/20) una vez que ya ha concluido la fase de reversión de oficio de los nichos.

En el apartado más administrativo se sigue avanzando en la regularización de todos los espacios, aunque ya de una forma más testimonial, y la cifra ya desciende a 21 regularizaciones de titularidad al adaptarse ya la mayoría de las unidades de enterramiento a lo que determina el reglamento.

En la operativa de concesiones se han concedido 80 con otorgamiento inicial (nuevas concesiones), 96 actualizaciones de titularidad, 27 prórrogas, 53 cambios de representantes y 21 reversiones de la concesión. 

OPERATIVA CON DIFUNTOS

                                    2020   2021   2022   2023   2024   2025

  • Inhumaciones: 172     144     166     168     150     152
  • Exhumaciones:             34       49        113     43       20       25
  • Reducciones de restos: 45       40        26       30       23       33
  • Cremaciones: 143     108     190     96       98       93
  • Depósito de Cenizas: 82       109     82       88       107     107
  • Cremación + Depósito: 69       40        45       34       30       40

Las cremaciones se reducen sobre todo por la inclusión de este servicio en el tanatorio lo que reduce el número en el propio cementerio.

OPERATIVA EN CONCESIONES

                                                                                  2020   2021   2022   2023   2024   25

  • Otorgamiento inicial de la concesión: 66        62       70       61       64       80
  • Regularizaciones de la titularidad: 148     76       20       15       4          21
  • Prórroga de las concesiones: 35        18       22       17       10       27
  • Actualizaciones de la titularidad: 172     149     74       94       70       95
  • Cambio de Representantes:            62        118     106     142     59      53
  • Reversión de la concesión: 39        26       18       12       19      21

OPERATIVA EN TRÁMITES

Fases iniciadas: 533

Fases finalizadas: 516

 

 

 

 

 

 

