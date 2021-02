El PP reprocha falta de inversión propia frente a Covid

Viernes, 19 Febrero 2021 11:48

El portavoz del Grupo Municipal Popular Javier Muñoz Remacha ha reprochado hoy al equipo de gobierno municipal de Soria no haber invertido partidas económicas adicionales en apoyo de la economía soriana más allá de las cuantías que no ha podido acometer debido a la pandemia, como por ejemplo las dedicadas a festejos, eventos suspendidos, etc.

El portavoz popular ha repasado en un comunicado los distintos apartados presupuestarios de la liquidación del 2020, que arroja un resultado positivo de 4,9 millones de euros con una reducción del gasto del 1 por ciento respecto al año pasado, y un porcentaje del 27 porciento en ejecución de inversiones.

“El ayuntamiento tiene un saldo positivo porque ha gastado menos, ha recalcado Muñoz Remacha, pero en un año de pandemia como éste, con el tejido económico de la ciudad en estado crítico no ha habido un esfuerzo económico inversor real, con fondos propios municipales para ayudar a las empresas de Soria”.

El concejal ha recordado algunas de las partidas que más han crecido como la de ingresos por las transferencias corrientes recibidas de la Junta de Castilla y León (716.000 euros más que en 2019) y del Estado (200.000 euros más).

También ha recordado que ha crecido la recaudación en impuestos directos a los sorianos como el IBI, que ha crecido en 266.000 euros.

En el capítulo de gastos, el portavoz popular ha repasado los puntos más importantes como el crecimiento del gasto en personal laboral eventual que ha crecido en 411.000 euros, y también el crecimiento en gasto corriente en 430.000 euros, aunque ha reconocido que este capítulo se ha visto incrementado por el Fondo Covid principalmente.

Entre los gastos no ejecutados por el equipo de gobierno el portavoz popular ha señalado una serie de partidas de gastos que, pese a estar previstas, no se han podido ejecutar a causa de la pandemia principalmente.

Aquí destaca la reducción de gastos de 129.000 en festejos, la reducción de 283.000 euros en deportes, la reducción de 83.000 euros en cultura y conmemoraciones, o los 80.000 euros que se aportaban a la UNED y este año no se han aportado.

Remacha ha lamentado que el esfuerzo inversor del consistorio, se haya dirigido en 2020 a partidas “totalmente inadecuadas en esta crisis” como la inversión de 1,9 millones de euros para comprar el suelo urbanizable de Los Royales o los casi 190.000 euros invertidos en el Picadero de Valonsadero.

Para concluir, Muñoz Remacha ha lamentado que “en un año como el 2020 en el que la ciudad esperaba una respuesta rápida y contundente de apoyo a la economía de las empresas y las familias de Soria, nuestro equipo de gobierno municipal, de ideología socialista, termina el año con superávit, y presume de poder pagar un palacio de tres millones de euros con los remanentes de tesorería”.