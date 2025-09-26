El Ayuntamiento aprueba la oferta de empleo público con 27 nuevas plazas

Viernes, 26 Septiembre 2025 16:09

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Soria ha aprobado hoy la Oferta de Empleo Público para el año 2025, que contempla 27 nuevas plazas con el objetivo de reforzar servicios esenciales y corregir desequilibrios en distintas áreas municipales.

El alcalde, Carlos Martínez, ha destacado que “se está haciendo un esfuerzo importante desde el área de Personal para atender necesidades estructurales y reforzar servicios básicos como Policía Local o Bomberos, siempre dentro del marco legal y con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía”.

Reparto de plazas

3 administrativos

1 agente medioambiental

1 archivero municipal

1 ingeniero técnico-industrial

1 oficial pintor

1 oficial de jardines

2 trabajadores sociales

1 coordinador deportivo

13 plazas de agente de Policía Local (A los 9 agentes iniciales, se sumarán otros 4 consecuencia de la promoción interna a oficiales ampliando así las vacantes a 13)

3 plazas en el Servicio de Bomberos, incluyendo la jefatura de parque

Además, el alcalde ha recordado que a estas nuevas plazas se suman 34 contrataciones temporales algunas incorporadas y otras en proceso de selección mediante programas de empleo vinculados a subvenciones.

Por su parte, el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Soria ha convocado el próximo lunes una concentración de trabajadores de las instalaciones deportivas

Un portavoz del Comité de Empresa explicará a los medios de comunciación las causas de la concentración: falta de negociación en los destinos del personal, continuo caos organizativo, falta de sustituciones en vacaciones o bajas y riesgos de privatización.