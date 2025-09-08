El Ayuntamiento abre inscripciones para talleres del Centro Municipal La Peonza 2025–2026

Lunes, 08 Septiembre 2025 14:42

El Ayuntamiento de Soria ha puesto en marcha un nuevo curso en el Centro Municipal de Ocio y Tiempo Libre La Peonza, dirigido a niños de entre 6 y 12 años, con el objetivo de combinar ocio, aprendizaje y conciliación familiar.

El programa de actividades, que se desarrollará del 6 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026, incluye talleres de cocina, arte y creatividad, guitarra, pequeZumba, diverciencia, teatro, yoga, jugando en inglés, multiactividad y ping pong y mucho más.

Los grupos estarán adaptados por edades (6 a 8 años y 9 a 12 años), con un máximo de 15 participantes por taller, y se impartirán de lunes a viernes en horario de tarde y los sábados por la mañana, como ha explicado la concejala del área Ana Romero.

El precio de inscripción es de 25 euros por cuatrimestre (pago único presencial), del 15 al 27 de septiembre de 2025.

El centro también ofrece un servicio de conciliación familiar, con un coste simbólico de 1 euro por hora, disponible de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 10.00 a 13.00 horas, para menores de hasta 12 años.

Con más de 300 metros cuadrados de instalaciones (cocina, biblioteca/deberes, ludoteca, ordenadores y zona de psicomotricidad) y capacidad para 75 menores simultáneamente, La Peonza se ha consolidado como un espacio de referencia para la infancia soriana, según ha señalado el Ayuntamiento de Soria.

Durante el pasado verano, el campamento urbano alcanzó un "gran éxito", con 375 participantes en sus diferentes quincenas temáticas y actividades como excursiones, manualidades, cocina saludable o piscina, con una asistencia media del 90%.

El Ayuntamiento ha agradecido el reconocimiento social al centro y recuerda que este recurso contribuye de forma decisiva al título de “Ciudad Amiga de la Infancia” otorgado por UNICEF, al fomentar la participación infantil y la conciliación familiar en Soria.

Las inscripciones y el pago se realizan de forma presencial en el propio centro: C/ García Solier, 28, Soria. Teléfonos: 975 22 62 00 – 613 83 24 89