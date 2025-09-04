Soria oferta 5.900 plazas para su campaña deportiva de invierno

Jueves, 04 Septiembre 2025 15:16

El Ayuntamiento de Soria abrirá el próximo lunes la inscripción para la campaña deportiva de invierno con más de 5.900 plazas y más actividades al aire libre.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria ha presentado esta mañana la Campaña Deportiva Municipal de Invierno 2025-2026, que se desarrollará de octubre a mayo y que contará con un presupuesto de 350.000 euros.

La previsión de participación se sitúa en torno a las 6.000 personas.

“Es un programa muy completo, con más de 5.900 plazas y actividades para todas las edades, desde natación y pilates hasta golf, esgrima o rutas de senderismo. Mantenemos los precios, que son muy asequibles, y añadimos novedades vinculadas al entorno natural de la ciudad”, ha explicado el concejal.

Entre las disciplinas más demandadas destacan pilates, aeróbic, aquagym y matro-natación, junto con la oferta de fútbol, tenis, pádel, natación infantil, esgrima, salvamento, triatlón y patinaje, entre otras.

Como novedad, se incorporan nuevas rutas de senderismo en otoño y primavera y paseos en paddle surf por el Duero, actividades que refuerzan la apuesta municipal por aprovechar el entorno natural de la ciudad.

El concejal ha hecho hincapié en la importancia de realizar la inscripción a través de la web deportes.soria.es, del 8 al 15 de septiembre: Además, recordó que el sorteo de plazas se celebrará el 17 de septiembre, mientras que los pagos deberán realizarse entre el 19 y el 25.

El concejal también se ha referido a las Ligas Municipales que esperan mejorar respecto a otros años con el inicio en octubre en voleibol, baloncesto y fútbol sala y en marzo el de fútbol. Además de estas competiciones regulares, se mantienen otros trofeos vinculados a la Navidad y la primavera.

La campaña convencional con los cursos arranca el 6 de octubre en el primer turno hasta el día 29 de mayo y el segundo del 2 de febrero hasta el 29 de mayo.

Para acabar, Salvador también ha pedido colaboración ciudadana para el mejor uso de las instalaciones municipales “es importante que en las ligas municipales la gente use calzado deportivo adecuado. Hemos invertido mucho en los pabellones y no podemos permitir que el suelo se deteriore por malas prácticas”.

Otra de las propuestas más esperadas son los domingos en la piscina Ángel Tejedor, con hinchables, juegos, circuitos, matronatación, hidrobike o fitness acuático. Están abiertos a todos los grupos de edad y no necesitan inscripción: solo hay que abonar la entrada normal de piscina.

Las fechas ya están marcadas en el calendario:

26 de octubre

9 y 23 de noviembre

14 de diciembre

18 de enero

1 y 15 de febrero

8 de marzo

La campaña también incluye paseos activos por parques y zonas verdes, caminatas guiadas junto al Duero y rutas de senderismo de otoño y primavera.

Todas estas actividades fomentan el contacto con la naturaleza y la práctica de ejercicio moderado en entornos accesibles.