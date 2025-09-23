"Caperucita en Manhattan" anticipa la campaña cultural #eligetuotoño

Martes, 23 Septiembre 2025 15:58

El Palacio de la Audiencia acogerá el próximo 7 de octubre a las 20.30 horas la representación de ‘Caperucita en Manhattan’, una producción de Teatro de la Abadía basada en el texto original de Carmen Martín Gaite y dirigida por Lucía Miranda.

Las entradas, con un precio de 15 euros, se pondrán a la venta el miércoles 24 de septiembre a partir de las 12:00 horas en la página web de venta de entradas.

Esta propuesta escénica traslada el clásico cuento de Perrault al Nueva York contemporáneo, en una versión vibrante y musical que invita a reflexionar sobre la libertad, los sueños y el valor de elegir nuestro propio camino.

Con un reparto encabezado por Mamen García, Miriam Montilla, Carmen Navarro, Carolina Yuste y Marcel Mihok (contrabajo), cinco intérpretes dan vida a una veintena de personajes en un viaje único por Brooklyn, Central Park y los rincones más icónicos de la ciudad.

La función forma parte de la campaña “Elige tu otoño”, que se presentará esta semana y cuya venta de entradas para el resto de espectáculos comenzará el lunes.