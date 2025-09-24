El PP pide cambiar de ubicación el paso de cebra a la entrada de la calle Almazán

Miércoles, 24 Septiembre 2025 14:11

La portavoz popular en el Ayuntamiento de Soria, Belén Izquierdo, ha reclamado este martes cambiar la ubicación de paso de cebra en la entrada de la calle Almazán, en la capital, para evitar accidentes.

Hace unos años se registró un accidente de tráfico mortal en este punto.

Izquierdo ha señalado a los periodistas la necesidad de rebajar el peralte de la glorieta de acceso a la ciudad y cambiar la ubicación actual del paso de cebra en la calle Almazán.

A su juicio, una posible solución sería trasladar el paso de cebra unos metros más abajo de la calle Almazán y habilitar una senda peatonal para acceder a él en el jardin.

Para Izquierdo, ha señalado la falta de planificación del Ayuntamiento en la nueva movilidad que plantea en la ciudad, con una remodelación de las travesías que está ocasionando más de una crítica entre los vecinos.

En su opinión, el alcalde Carlos Martínez, en lugar de atender estos requerimientos ciudadanos, está más preocupado por las próximas elecciones autonómicas en las que será el candidato socialista.

Izquierdo ha avanzado que solicitarán datos en el Ayuntamiento sobre los accidentes que han ocurrido en las nuevas rotondas de la ciudad.

En cuanto a hacer más permeable la avenida de Valladolid con una salida por la calle León, Izquierdo ha reiterado que no era sólo una petición del PP o de FOES, sino que también la Guardia Civil, bomberos o la Policía nacional.

"Cuando todo el mundo defiende una cuestión igual es que estás equivocado y no pasa nada por rectificar, pero esperamos que no sea la última modificación", ha deseado.

Izquierdo ha advertido sobre la financiación de ese modificación, ya que según las declaraciones del portavoz socialista todo apunta a que será el propio Ayuntamiento cuando, a su juicio, toda mejora se debe hacer antes de recepcionar las obras para que no le cueste dinero a los sorianos.