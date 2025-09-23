Ayuntamiento y Asociación de Artesanos abren espacio artesano co-working en Soria

El Ayuntamiento de Soria, en colaboración con la Asociación de Artesanos de Soria, pondrá en marcha un nuevo espacio de coworking destinado a artesanos y artesanas de la ciudad. Este proyecto nace con el doble objetivo de apoyar al tejido artesanal local y abrir nuevas oportunidades de formación, talleres y venta al público.

La presidenta de la Asociación de Artesanos de Soria, Luisa Fernández, ha sido una de las impulsoras del proyecto.

Desde hace años lidera iniciativas como la feria de artesanía de Navidad en el Mercado, y ahora se implica junto con los integrantes de la entidad, creada recientemente, en este nuevo espacio.

El nuevo espacio se ubicará en un local municipal de 133 metros cuadrados situado en la zona de acceso a los Cines Mercado, entre las calles Bernardo Robles y Doctrina, actualmente cerrado. La intervención permitirá recuperar y revitalizar este espacio incorporando zonas de trabajo, escaparate, oficinas, almacén y un área destinada a talleres y cursos.

El presupuesto destinado asciende a 140.000 euros y el plazo de ejecución será de cuatro meses una vez adjudicada la obra. Las ofertas se podrán presentar hasta el 14 de octubre. Paralelamente, se trabajará en el convenio con la asociación y en la elección del equipamiento que además de los puestos incluirá un horno para algunas de las especialidades como la cerámica.

El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, ha destacado que “este es uno de los proyectos en los que más ilusión hemos puesto y que llevamos tiempo trabajando junto a los artesanos y artesanas. No solo queremos dotarles de un espacio físico donde puedan desarrollar su actividad, sino también fomentar la divulgación, la formación y la participación de la ciudadanía en talleres que fortalezcan la economía creativa y el atractivo turístico de Soria”.

Por su parte, la concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, ha subrayado el valor de recuperar un espacio municipal cerrado para convertirlo en un punto de dinamización:

“Hablamos de un local de 133 metros cuadrados, con una amplia zona de atención al público de 87 m² y oficinas de apoyo. Queremos que esta zona del Mercado esté viva, con escaparates que muestren los trabajos artesanales, talleres abiertos y actividades que atraigan a vecinos y visitantes”, ha señalado.