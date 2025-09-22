Todas las fiestas laborales en 2026 en los municipios de la provincia
La Oficina Territorial de Trabajo, dependiente de la Junta de Castilla y León, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia las propuestas de fechas para celebrar dos fiestas laborales en cada uno de los municipios de la provincia durante 2026, desde Abejar a Yelo. Ya puede consultar las fechas.
Las propuestas de fechas de celebración de fiestas laborales fueron remitidas en tiempo y forma por los Ayuntamientos de la provincia de Soria para el año 2026.
Estas fiestas laborales tienen carácter retribuido y no recuperable.
Fiestas laborales en 2026 en los municipios de la provincia
ABEJAR: 2 de febrero y 24 de junio
ADRADAS: 15 de mayo y 14 de agosto
Ontalvilla de Almazán: 12 y 13 de junio
Sauquillo del Campo: 7 y 8 de agosto
ÁGREDA: 4 de junio y 29 de septiembre
ALCONABA: 15 de mayo y 21 de agosto
Cubo de Hogueras: 20 de mayo y 24 de junio
Martialay: 6 de junio y 7 de octubre
Ontalvilla de Valcorba: 24 de junio y 4 de septiembre
ALCUBILLA DE AVELLANEDA: 2 de febrero y 14 de septiembre
Alcoba de la Torre: 10 de agosto
Zayas de Bascones: 24 de junio
ALCUBILLA DE LAS PEÑAS: 14 de mayo y 17 de agosto
ALDEALAFUENTE: 15 de mayo y 17 de agosto
Ribarroya:15 de mayo
Tapiela: 15 de mayo
ALDEALICES: 22 de julio y 14 de agosto
ALDEALSEÑOR: 14 de agosto y 21 de septiembre
ALDEHUELAS (LAS): 11 y 12 de septiembre
Ledrado: 8 de agosto
Los Campos: 19 y 20 de agosto
Valloria: 24 y 25 de agosto
Villasecas Somera: 17 y 18 de agosto
ALENTISQUE: 15 de mayo y 28 de agosto
Cabanillas: 15 de mayo y 18 de septiembre
ALIUD: 15 de mayo y 28 de agosto
ALMAJANO: 15 de mayo y 30 de noviembre
ALMALUEZ: 8 de junio y 14 de septiembre
Aguaviva de la Vega: 8 de agosto y 10 de octubre
Chércoles: 20 de enero y 20 de mayo
Puebla de Eca: 22 de agosto y 14 de septiembre
ALMARZA: 6 de julio y 11 de diciembre
Cubo de la Sierra: 16 de mayo
Espejo de Tera: 17 de agosto
Gallinero: 6 de junio y 14 de septiembre
Matute de la Sierra: 1 de agosto
Portelárbol: 22 de agosto
San Andrés de Soria: 22 de agosto y 5 de octubre
Segoviela: 10 de octubre
Sepúlveda de la Sierra: 19 de septiembre
Tera: 16 de julio y 5 de septiembre
ALMAZÁN: 18 de mayo y 7 de septiembre
Almántiga: 2 de mayo
Balluncar: 20 de junio
Cobertelada: 23 de mayo
Covarrubias: 4 de julio
Fuentelcarro: 1 de agosto
Lodares del Monte: 10 de octubre
Tejerizas: 22 de agosto
ALMAZUL: 27 de mayo y 8 de septiembre
ALMENAR DE SORIA: 15 de mayo y 14 de agosto
Cardejón: 15 de mayo y 14 de agosto
Castejón del Campo: 15 de mayo y 28 de agosto
Esteras de Lubia: 17 de junio y 28 de agosto
Jaray: 4 de mayo y 12 de junio
Peroniel del Campo: 22 de mayo y 13 de noviembre
ALPANSEQUE: 17 de agosto y 5 de octubre
Marazovel: 15 de mayo y 17 de agosto
ARCOS DE JALÓN: 3 de febrero y 14 de septiembre
ARENILLAS: 15 de mayo y 26 de septiembre
ARÉVALO DE LA SIERRA: 28 de agosto
Torrearévalo: 4 de septiembre
Ventosa de la Sierra: 11 de septiembre
AUSEJO DE LA SIERRA: 20 de enero y 14 de agosto
Cuellar de la Sierra: 25 y 26 de septiembre
Fuentelfresno: 1 y 2 de octubre
BARAONA: 15 de mayo y 21 de septiembre
Jodra de Cardos: 22 de septiembre
Pinilla del Olmo: 14 de septiembre
Romanillos de Medinaceli: 15 de mayo y 29 de septiembre
BARCA: 13 de junio y 19 de septiembre
Ciadueña: 16 y 17 de octubre
BARCONES: 15 de mayo y 17 de agosto
BAYUBAS DE ABAJO: 5 de febrero y 10 de agosto
Aguilera: 4 de mayo
BAYUBAS DE ARRIBA: 17 de julio y 14 de septiembre
Valverde de los Ajos: 5 de octubre
BERATÓN: 15 de mayo y 20 de agosto
BERLANGA DE DUERO: 24 de agosto y 24 de septiembre
BLACOS: 22 de junio y 8 de septiembre
BLIECOS: 4 de mayo y 22 de agosto
BORJABAD: 24 de junio y 10 de julio
Valdespina: 8 de mayo y 29 de septiembre
BOROBIA: 15 de mayo y 7 de septiembre
BUBEROS: 16 de junio y 18 de agosto
BUITRAGO: 20 de enero y 5 de octubre
BURGO DE OSMA (EL): 17 y 18 de agosto
Alcubilla del Marqués: 10 y 11 de agosto
Barcebal: 28 y 29 de agosto
Barcebalejo: 25 y 26 de septiembre
Berzosa: 21 y 22 de agosto
Lodares de Osma: 10 y 11 de agosto
La Olmeda: 7 y 8 de agosto
Osma: 24 de julio y 18 de septiembre
La Rasa: 12 y 13 de junio
Santiuste: 7 y 8 de agosto
Torralba del Burgo: 7 y 8 de agosto
Valdelubiel: 7 y 8 de agosto
Valdenarros: 21 y 22 de agosto
Vildé: 21 y 22 de agosto
CABREJAS DEL CAMPO: 15 de mayo y 17 de agosto
Ojuel: 15 de mayo
CABREJAS DEL PINAR: 17 de julio y 13 de noviembre
CALATAÑAZOR: 2 de julio y 14 de septiembre
Abioncillo de Calatañazor: 9 de mayo y 19 de septiembre
Aldehuela de Calatañazor: 8 de agosto y 26 de septiembre
CALTOJAR: 15 de mayo y 28 de agosto
Bordecorex: 29 de septiembre
Casillas de Berlanga: 13 de agosto
CANDILICHERA: 15 de mayo y 17 de agosto
Carazuelo: 15 de mayo
Duañez: 15 de mayo
Fuentetecha: 15 de mayo
Mazalvete: 15 de mayo
CAÑAMAQUE: 20 y 21 de agosto
CARABANTES: 6 de junio y 22 de agosto
CARACENA: 4 y 5 de agosto
CARRASCOSA DE ABAJO: 25 y 26 de agosto
CARRASCOSA DE LA SIERRA: 24 de junio y 5 de octubre
CASAREJOS: 23 de enero y 18 de diciembre
CASTILFRÍO DE LA SIERRA: 15 de mayo y 12 de septiembre
CASTILRUIZ: 25 de mayo y 31 de agosto
Añavieja: 16 de abril y 7 de septiembre
CASTILLEJO DE ROBLEDO : 2 de mayo y 12 de septiembre
CENTENERA DE ANDALUZ: 10 de agosto y 8 de septiembre
CERBÓN: 30 de mayo y 14 de agosto
CIDONES: 22 de agosto y 12 de septiembre Herreros: 14 y 17 de agosto
Ocenilla: 13 de junio y 26 de diciembre
Villaverde del Monte: 23 de mayo y 14 de agosto
CIGUDOSA: 20 de mayo y 29 de septiembre
CIHUELA: 2 de mayo y 17 de agosto CIRIA: 9 de mayo y 24 de agosto
CIRUJALES DEL RÍO: 25 de mayo y 13 de noviembre
COSCURITA: 2 de febrero y 1 de junio
Bordejé: 24 de junio
Centenera del Campo: 25 de septiembre
Neguillas: 24 de junio
Villalba:15 de mayo
COVALEDA: 16 de junio y 10 de agosto
CUBILLA: 14 de enero y 7 de agosto
CUBO DE LA SOLANA: 17 de agosto y 11 de noviembre
Almarail: 24 de junio y 3 de agosto
Ituero: 13 de junio y 20 de agosto
Lubia: 1 de junio y 17 de agosto
Rabanera del Campo: 3 de febrero y 29 de septiembre
CUEVA DE ÁGREDA: 15 de mayo y 8 de septiembre
DÉVANOS: 20 de enero y 29 de abril
DEZA: 10 y 11 de septiembre
La Alameda: 29 de mayo y 17 de agosto
Miñana: 21 de mayo y 24 de agosto
DURUELO DE LA SIERRA: 14 y 29 de septiembre
ESCOBOSA DE ALMAZÁN: 15 de mayo y 14 de agosto
ESPEJA DE SAN MARCELINO: 1 y 2 de junio
Guijosa: 7 y 8 de septiembre
La Hinojosa: 19 y 22 de junio
Orillares: 24 de julio y 23 de octubre
Quintanilla de Nuño Pedro: 21 y 28 de agosto
ESPEJÓN: 22 y 25 de mayo
ESTEPA DE SAN JUAN: 14 y 17 de agosto
FRECHILLA DE ALMAZÁN: 3 de febrero y 13 de junio
La Miñosa: 13 de mayo y 22 de septiembre
Torremediana: 4 de mayo y 7 de octubre
FRESNO DE CARACENA: 21 y 22 de agosto
FUENTEARMEGIL: 3 de julio y 30 de noviembre
Fuencaliente del Burgo: 9 de octubre y 4 de diciembre
Santervás del Burgo: 19 y 20 de agosto
Zayuelas: 28 de mayo y 24 de julio
FUENTECAMBRÓN: 3 y 4 de julio
Cenegro: 21 y 22 de agosto
FUENTECANTOS: 8 de agosto y 28 de septiembre
FUENTELMONGE: 1 de junio y 5 de octubre
FUENTELSAZ DE SORIA: 8 de junio y 8 de agosto
Aylloncillo: 17 de agosto y 17 de octubre
Pedraza: 17 de agosto y 12 de septiembre
Portelrubio: 2 de febrero y 25 de septiembre
FUENTEPINILLA: 15 de mayo y 24 de junio
Osona: 3 de julio y 22 de agosto
Valderrueda: 15 de mayo y 19 de junio
FUENTES DE MAGAÑA: 2 de julio y 14 de septiembre
FUENTESTRÚN: 15 de mayo y 22 de julio
GARRAY: 12 de mayo y 24 de junio
Canredondo de la Sierra: 8 de mayo y 29 de septiembre
Chavaler: 11 de mayo y 22 de diciembre
Dombellas: 4 de junio y 27 de julio
Santervás de la Sierra: 27 de julio y 1 de diciembre
Tardesillas: 24 de agosto y 8 de septiembre
GOLMAYO: 25 de junio y 2 de octubre
GÓMARA: 2 de julio y 20 de agosto
GORMAZ: 24 de abril y 14 de agosto
HERRERA DE SORIA: 21 de agosto y 8 de septiembre
HINOJOSA DEL CAMPO: 20 de enero y 17 de agosto
LANGA DE DUERO: 4 y 5 de junio
Alcozar: 12 y 13 de agosto
Bocigas de Perales: 3 y 4 de julio
Valdanzo: 15 de mayo y 14 de agosto
Valdanzuelo: 15 de mayo y 24 de agosto
Zayas de Torre: 27 de mayo y 11 de noviembre
LICERAS: 17 y 18 de agosto
LA LOSILLA: 3 de febrero y 26 de diciembre
MAGAÑA: 22 de agosto y 11 de noviembre
Pobar: 16 de julio y 2 de septiembre
Villarraso: 10 de agosto
MAJÁN: 29 de junio y 22 de agosto
MATALEBRERAS: 2 de julio y 17 de agosto
Montenegro de Agreda: 13 de junio y 26 de agosto
MATAMALA DE ALMAZÁN: 11 y 12 de septiembre
Matute de Almazán: 25 y 26 de septiembre
Santa María del Prado: 18 y 19 de septiembre
MEDINACELI: 24 de junio y 28 de agosto
MIÑO DE MEDINACELI: 15 de mayo y 28 de septiembre
MIÑO DE SAN ESTEBAN: 10 y 11 de julio
MOLINOS DE DUERO: 24 de julio y 11 de noviembre
MOMBLONA: 16 de mayo y 17 de agosto
MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS : 25 de agosto y 15 de octubre
Valtueña: 15 de mayo y 14 de agosto
MONTEJO DE TIERMES: 10 de agosto y 16 de septiembre
MONTENEGRO DE CAMEROS: 2 de julio y 10 de septiembre
MORÓN DE ALMAZÁN: 3 y 4 de julio
MURIEL DE LA FUENTE: 4 de mayo y 21 de agosto
MURIEL VIEJO: 24 de junio y 18 de septiembre
NAFRÍA DE UCERO: 20 y 21 de agosto
Rejas de Ucero: 7 y 8 de agosto
Valdealbín: 17 y 18 de agosto
NARROS: 13 y 24 de junio
NAVALENO: 19 y 20 de enero
NEPAS: 23 de mayo y 28 de agosto
NOLAY: 18 de julio y 23 de noviembre
NOVIERCAS: 15 de mayo y 31 de agosto
ÓLVEGA: 19 de mayo y 14 de septiembre
Muro: 30 de abril y 22 de agosto
ONCALA: 29 de junio y 12 de noviembre
El Collado: 7 y 8 de agosto
Navabellida: 29 de agosto
San Andrés de San Pedro: 14 y 17 de agosto
PINILLA DEL CAMPO: 15 de mayo y 24 de agosto
PORTILLO DE SORIA: 8 de mayo y 9 de septiembre
PÓVEDA DE SORIA (LA): 7 de agosto
Arguijo:14 de agosto
Barriomartín: 3 de agosto
POZALMURO: 15 de mayo y 17 de agosto
QUINTANA REDONDA: 24 y 25 de junio
QUINTANAS DE GORMAZ: 3 y 4 de agosto
QUIÑONERÍA (LA): 15 de junio y 15 de septiembre
RÁBANOS (LOS): 15 de mayo y 7 de octubre
Miranda de Duero: 9 de mayo y 5 de septiembre
Navalcaballo: 17 de abril y 29 de septiembre
Tardajos de Duero: 24 de agosto y 13 de octubre
REBOLLAR: 29 de agosto y 30 de noviembre
RECUERDA: 22 de abril y 11 de junio
Galapagares: 24 y 25 de junio
Mosarejos: 29 y 30 de septiembre
Nograles: 17 y 18 de agosto
La Perera: 13 y 14 de agosto
RELLO: 15 de mayo y 13 de junio
RENIEBLAS; 5 de febrero y 10 de agosto
Fuensaúco: 7 de septiembre
Ventosilla de San Juan: 28 de agosto
RETORTILLO DE SORIA: 29 de junio y 7 de agosto
REZNOS: 13 de junio y 21 de agosto
RIBA DE ESCALOTE (LA): 15 de mayo y 13 de agosto
RIOSECO DE SORIA: 4 de mayo y 24 de junio
ROLLAMIENTA: 20 de enero y 8 de septiembre
ROYO (EL): 17 de agosto y 18 de diciembre
Derroñadas: 24 de junio y 26 de diciembre
Hinojosa de la Sierra: 17 de junio y 17 de agosto
Langosto: 20 de julio y 8 de agosto
SALDUERO: 24 de junio y 5 de agosto
SAN ESTEBAN DE GORMAZ: 8 y 9 de septiembre
Aldea de San Esteban: 15 de mayo y 24 de agosto
Atauta: 20 y 21 de agosto
Ines: 24 y 25 de agosto
Matanza de Soria: 24 de junio y 8 de septiembre
Morcuera: 7 y 8 de agosto
Olmillos: 12 y 13 de agosto
Pedraja de San Esteban: 15 de mayo y 22 de julio
Peñalba de San Esteban: 9 de mayo y 17 de agosto
Piquera de San Esteban: 17 y 18 de agosto
Quintanas Rubias de Abajo: 14 y 17 de agosto
Quintanas Rubias de Arriba: 24 y 25 de agosto
Quintanilla de Tres Barrios: 10 y 11 de agosto
Rejas de San Esteban : 22 y 24 de agosto
Soto de San Esteban: 15 de mayo y 29 de agosto
Torraño: 17 y 18 de agosto
Torremocha de Ayllón: 3 de febrero y 15 de mayo
Velilla de San Esteban: 15 de mayo y 3 de agosto
Villálvaro: 29 de junio y 7 de agosto
SAN FELICES: 27 de abril y 14 de septiembre
SAN LEONARDO DE YAGÜE: 2 de febrero y 6 de noviembre
SAN PEDRO MANRIQUE: 24 y 29 de junio
SANTA CRUZ DE YANGUAS: 4 de septiembre
Villartoso: 11 de julio
SANTA MARÍA DE HUERTA: 8 y 9 de septiembre
SANTA MARÍA DE LAS HOYAS: 4 de mayo y 14 de septiembre
Muñecas: 1 de agosto
SERÓN DE NÁGIMA: 4 de mayo y 14 de septiembre
SOLIEDRA: 29 de mayo y 9 de diciembre
Borchicayada: 13 de junio y 17 de agosto
SORIA: 25 de junio y 2 de octubre
SOTILLO DEL RINCÓN: 18 de febrero y 8 de septiembre
Aldehuela del Rincón: 7 de agosto y 26 de diciembre
Molinos de Razón: 24 de enero y 13 de junio
SUELLACABRAS: 15 de mayo y 22 de agosto
El Espino: 15 de mayo y 25 de agosto
TAJAHUERCE: 25 de abril y 2 de julio
TAJUECO: 13 de junio y 26 de octubre
TALVEILA: 29 y 30 de septiembre
Cantalucia: 29 y 30 de septiembre
Fuentecantales: 14 y 17 de agosto
TARDELCUENDE: 3 y 27 de agosto
Cascajosa: 9 de mayo y 29 de septiembre
TARODA: 21 y 22 de agosto
TEJADO: 5 de febrero y 12 de mayo
Alparrache: 8 de mayo y 27 de noviembre
Boñices: 20 de marzo
Castil de Tierra: 12 de junio
Nomparedes: 16 de junio y 8 de septiembre
Sauquillo de Boñices: 8 de mayo y 18 de agosto
Villanueva de Zamajón: 23 de enero
Zamajón: 10 y 11 de septiembre
TORLENGUA: 15 de mayo y 25 de julio
TORREBLACOS: 26 de enero y 22 de junio
TORRUBIA DE SORIA: 8 de mayo y 17 de agosto
Sauquillo de Alcazar: 15 de mayo y 28 de agosto
Tordesalas: 28 de agosto y 14 de octubre
TRÉVAGO: 3 de febrero y 15 de mayo
UCERO: 24 y 25 de agosto
VADILLO: 2 de febrero y 8 de septiembre
VALDEAVELLANO DE TERA: 3 de febrero y 4 de junio
VALDEGEÑA: 15 de mayo y 10 de agosto
VALDELAGUA DEL CERRO: 17 de enero y 22 de julio
VALDEMALUQUE: 27 de agosto y 21 de septiembre
Aylagas: 20 y 21 de agosto
Sotos del Burgo: 3 y 4 de septiembre
Valdeavellano de Ucero: 19 y 20 de agosto
Valdelinares: 27 y 28 de agosto
VALDENEBRO: 17 y 18 de agosto
Boos: 13 y 14 de agosto
VALDEPRADO: 21 y 22 de agosto
VALDERRODILLA: 15 de mayo y 14 de septiembre
Torreandaluz: 2 de febrero y 24 de septiembre
VALTAJEROS: 8 de agosto y 3 de octubre
VELAMAZÁN: 30 de mayo y 17 de agosto
Fuentetovar: 15 de mayo y 8 de agosto
Rebollo de Duero: 17 de enero y 17 de agosto
VELILLA DE LA SIERRA: 25 de junio y 5 de agosto
VELILLA DE LOS AJOS: 13 de junio y 13 de agosto
VIANA DE DUERO: 13 de junio y 24 de agosto
La Milana: 2 y 3 de octubre
Moñux: 2 y 3 de octubre
Perdices: 2 y 3 de octubre
VILLACIERVOS: 24 de junio y 11 de julio
VILLACIERVITOS: 3 de febrero y 1 de agosto
VILLANUEVA DE GORMAZ: 3 y 4 de agosto
VILLAR DEL ALA: 6 y 17 de agosto
VILLAR DEL CAMPO: 20 de agosto y 24 de septiembre
VILLAR DEL RÍO: 30 de abril y 28 de agosto
Bretún: 24 de julio
Huérteles: 14 de agosto
VILLARES DE SORIA (LOS): 15 de mayo y 22 de agosto
La Rubia: 20 y 22 de mayo
Pinilla de Caradueña: 29 de abril y 23 de septiembre
VILLASAYAS: 22 de agosto y 3 de octubre
Fuentegelmes: 2 de mayo y 5 de diciembre
VILLASECA DE ARCIEL: 20 de mayo y 8 de septiembre
VINUESA: 5 de febrero y 29 de junio
VIZMANOS: 30 de junio y 11 de noviembre
VOZMEDIANO: 20 de enero y 17 de agosto
YANGUAS: 30 de abril y 16 de julio
YELO: 24 de julio