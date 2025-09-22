Astrotiermes se consolida como una cita imprescindible en calendario de astronomía amateur

Lunes, 22 Septiembre 2025 09:22

Las XVII Jornadas Astronómicas AstroTiermes 2025, una cita imprescindible en el calendario de la astronomía amateur, se ha celebrado este fin de semana en la histórica comarca de Montejo de Tiermes, con más de 200 asistentes entre aficionados y profesionales de todo el mundo.

La asistencia ha confirmado a AstroTiermes como un referente internacional para quienes disfrutan de la observación de los cielos estrellados en un entorno único.

El evento, abierto y gratuito, ha invitado a todos los públicos a participar en un completo programa que ha incluido conferencias, talleres y observaciones astronómicas.

La Venta de Tiermes ha vuelto a ser el epicentro de la actividad, gracias a sus instalaciones adaptadas con tomas de luz para telescopios computerizados.

Además de las sesiones de observación, el programa ha contado con actividades especiales como un concierto de rock de la banda Los Barneys, formada por astrónomos aficionados.

El Ayuntamiento de Montejo de Tiermes ha colaborado con la organización aportando, entre otras actividades, una conferencia clave sobre “La preparación para el próximo eclipse total de sol de 2026” en Soria, y habilitando zonas de acampada para quienes deseen vivir la experiencia en contacto directo con la naturaleza.

El Gran Eclipse Total de Sol, previsto para el 12 de agosto de 2026, será uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes de las próximas décadas.

Su franja de visibilidad atravesará de lleno la provincia de Soria, convirtiéndola en un enclave privilegiado para este evento que atraerá a millones de personas en todo el mundo.

Una de las señas de identidad de AstroTiermes es la disponibilidad de telescopios para el público.

Los asistentes sin equipo propio han podido observar el cielo gracias a los instrumentos facilitados por voluntarios y asociaciones astronómicas, que han compartido su experiencia y conocimientos con los recién llegados a este apasionante campo.

Más allá de la divulgación científica, AstroTiermes es también un motor de desarrollo local, al poner en valor el patrimonio natural del cielo nocturno soriano y potenciar el astroturismo como recurso sostenible.

Este modelo de “turismo inteligente” genera nuevas oportunidades para la región a la vez que promueve la protección de un recurso tan valioso como frágil: la oscuridad natural de la noche.

Las Jornadas han contado con la colaboración del Ayuntamiento de Montejo de Tiermes, asociaciones astronómicas como Madrid Sur, AstroHenares, Complutense y la Asociación de Amigos del Museo de Tiermes, además de una docena de comercios y entidades locales que apoyan el evento.







