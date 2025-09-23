San Esteban de Gormaz convocas XXX edición de su certamen literario

Martes, 23 Septiembre 2025 09:14

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha aprobado las bases que regirán el XXX Certamen Literario "Villa de San Esteban".

El plazo de recepción de escritos finaliza el 31 de octubre.

Los premios serán de 750, 450 y 300 euros.

El concurso está abierto a escritores de cualquier nacionalidad que presenten relatos o cuentos en castellano, de tema libre, pero con un guiño imprescindible al municipio: su historia, su patrimonio, su gastronomía o cualquiera de sus señas de identidad.

Los originales podrán enviarse en papel o por correo electrónico hasta el 31 de octubre.

El jurado otorgará tres premios:

Primer premio: 750 euros y trofeo

Segundo premio: 450 euros y trofeo

Tercer premio: 300 euros y trofeo

Puede consultar las bases en esta página