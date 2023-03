Soria ¡Ya!, preocupada por situación de sanidad

Martes, 21 Marzo 2023 12:33

La sanidad soriana regresa a las Cortes de Castilla y León de la mano de Soria ¡YA!, que cada día está más preocupada por su situación en la provincia.

Así lo han anunciado en rueda de prensa los procuradores por Soria de la agrupación de electores. Será a través de una pregunta oral al consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, que realizarán en la tarde de hoy en la sesión plenaria del parlamento autonómico

Dicha pregunta es consecuencia de las declaraciones del consejero de Sanidad del pasado 13 de marzo en su visita a Soria, cuando anunció que las obras de reforma y modernización del hospital de Santa Bárbara se retrasarán hasta el año 2026.

Los procuradores de Soria ¡YA! preguntarán en el pleno si la consejería de Sanidad cumplirá con los plazos de finalización de las obras, además de conocer de boca del consejero de la Juna los motivos de este nuevo retraso.

“No se entiende que una reforma vaya a suponer casi 20 años de obras, mientras los dos hospitales más grandes de Castilla y León, ambos de nueva planta, el HUBU y el Río Hortega, no llegaron a la década para su construcción. El hospital de Santa Bárbara tendría que haberse finalizado en 2012”, cuestionan desde la agrupación de electores.

Soria ¡YA! no oculta su preocupación por la situación de la Sanidad en la provincia de Soria. Una preocupación que va en aumento, y así lo han dejado patente sus portavoces ante los medios. “Las listas de espera no descienden, faltan pediatras y especialistas, las quejas sobre la espera para ser atendidos en atención primaria aumentan y no hay visos de reemplazar a los profesionales médicos que se van a empezar a jubilar próximamente. Nos asusta pensar que el sistema puede llegar a colapsar como parece que está a punto de ocurrir en otras comunidades autónomas. Urge que se ponga en marcha un pacto por la Sanidad, fruto del diálogo y entendimiento de todos los grupos representados en las Cortes”, afirman desde Soria ¡YA!.

“Mañana nos reuniremos con el consejero Vázquez, que ha tenido la deferencia de aceptar un nuevo encuentro con los procuradores de Soria ¡YA!, el segundo esta legislatura, y le trasladaremos todas estas preocupaciones, las reivindicaciones que llevamos reclamando desde hace años como movimiento ciudadano, así como, cuestiones que nos han trasladado desde la sociedad soriana durante las últimas semanas”, anuncian desde Soria ¡YA!.