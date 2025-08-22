El Gobierno quiere impulsar incremento de niveles de actividad física de la población rural

Viernes, 22 Agosto 2025 09:13

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado el jueves 21 de agosto la convocatoria de subvenciones en especie mediante la entrega de veinte unidades deportivas portátiles para la actividad física relacionada con entornos saludables, rutas o circuitos saludables.

La Conferencia Sectorial de Deporte, en su reunión de diciembre de 2023, aprobó el acuerdo por el que se autorizaba la distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía con cargo al presupuesto del Consejo Superior de Deportes en el marco del Componente 26 “Fomento del Sector Deporte” para la “Promoción de la actividad física y la salud en zonas despobladas” (Red PAFER), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En Soria, estas subvenciones convocadas para el año 2025 en régimen de concurrencia competitiva, están dirigidas a todos los municipios de la provincia a excepción de la capital.

El objetivo que se persigue con esta Red y la financiación de actividades es incrementar los niveles de práctica deportiva a través de una red coordinada de promotores de la actividad física en las zonas rurales (PAFER).

Estos promotores serán los encargados de la gestión y creación de los recursos y del diseño de programas básicos de promoción y activación de la actividad física, especialmente en las zonas más despobladas.

El desarrollo de oferta y servicios deportivos en zonas rurales puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, con herramientas y soluciones segmentadas que contribuyan a facilitar, incentivar y mejorar su práctica deportiva y con la adecuación y mejora de los espacios deportivos en los que se realizan estas actividades.

Esto se traducirá en beneficios en términos de salud pública y de desarrollo socioeconómico y comunitario.

La finalidad de estas ayudas es, además de contribuir a los objetivos descritos anteriormente, coadyuvar a la consolidación de estructuras y espacios que fomenten la igualdad, la difusión, la visibilidad, la formación, la eficiencia energética, la transformación digital y la accesibilidad.

Para ello se pretende mejorar las infraestructuras del sector e incrementar la actividad económica sostenible y el empleo en zonas rurales, con el siguiente objetivo específico: crear una red nacional coordinada de promotores de la actividad física en las zonas rurales (PAFER), dotada de estructuras y espacios deportivos comunitarios que permitan atender eficientemente los diferentes programas.