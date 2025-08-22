La Junta aprueba el Plan Regional del polígono industrial de Langa de Duero

Viernes, 22 Agosto 2025 07:57

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta ha publicado hoy en el BOCyl la orden que aprueba el Plan Regional de ámbito territorial del polígono industrial “Vega de Alcozar", en Langa de Duero.

El objeto del Plan Regional, promovido por Somacyl, es el establecimiento de las condiciones de ordenación general y detallada completas del ámbito de suelo urbanizable denominado “Vega de Alcozar” clasificado ya como suelo urbanizable por las vigentes Normas Urbanísticas Municipales de Langa de Duero.

Se plantea establecer esta ordenación de manera conjunta para la totalidad de los terrenos, actualmente agrupados en tres sectores, permitiendo la optimización de esta, generando parcelas industriales de gran superficie y concentrando las cesiones dotacionales del área.

Asimismo, la ordenación conjunta permite una previsión más adecuada de las necesidades de refuerzos e infraestructuras requeridas para la funcionalidad del ámbito.

El Plan incorpora determinaciones completas de reparcelación, así como las determinaciones básicas de urbanización

La documentación que conforma el citado Plan Regional de ámbito territorial estará disponible íntegramente en la página web de la Junta de Castilla y León www.jcyl.es/plau, publicándose como anexo a esta Orden la relación de documentos que integran el Plan Regional, la memoria vinculante y la normativa.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2025/08/22/pdf/BOCYL-D-22082025-9.pdf