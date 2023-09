Soria ¡Ya! plantea problemas ocasionados por sequía

Jueves, 07 Septiembre 2023 10:58

Soria ¡YA! ha abierto ayer un nuevo ciclo parlamentario llevando al pleno de las Cortes los problemas ocasionados por la sequía en la provincia.

En primer lugar intervino Juan Antonio Palomar, que instó al consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, a que presione al próximo Gobierno de España para que se finalicen las obras del embalse del río Mayor, en Tierras Altas. Una construcción paralizada desde noviembre del año 2018 por un conflicto que mantiene la UTE adjudicataria con el Ministerio de Transición Ecológica.

Tal y como expresó el procurador soriano, este hecho está provocando un grave perjuicio para vecinos y empresas de la comarca, que en los últimos años están teniendo que ser abastecidos de agua a través de camiones cisterna, llegando ver seco el cauce del río Linares.

También reclamó al consejero que la Junta agilice los trámites para iniciar las obras de construcción de la red de abastecimiento, tal y como acordó con el Ministerio de Medio Ambiente en mayo de 1999.

De esta manera, Soria ¡YA! arrancó el compromiso del consejero de Medio Ambiente que instará al Gobierno de España a buscar soluciones para finalizar las obras de la presa del río Mayor, un proyecto demandado por los municipios de la comarca y que ya aparecía en el PAES de 2005.

Por otro lado, Vanessa García preguntó al consejero de Agricultura si la Junta de Castilla y León va a completar con fondos propios el importe de las ayudas extraordinarias con motivo de la sequía que ha concedido el Ministerio de Agricultura a la provincia de Soria.

Los sorianistas creen que es discriminatorio e injustificado el criterio que supone catalogar un reducido grupo de provincias –entre las que se encuentra Soria- como zona de “Afección media”, en vez de zona de “Afección alta”, tal y como se ha catalogado a la mayoría de las provincias gravemente afectadas por la sequía.

Soria ¡YA! ha estimado que la Junta puede completar estas ayudas parciales a provincia a través de un complemento que sea aportado por la propia Junta, de manera que Soria se equipare a las demás.

Se trataría de conceder una ayuda igualada a la del resto de la Comunidad: un importe de 22,50 euros por hectárea, para llegar a los 45 euros por hectárea que sí se está concediendo al resto de las provincias.

Desde la agrupación soriana han censurado que el consejero no respondió a la pregunta y no aclaró si desde la Junta van a llegar donde no llega el Ministerio de Agricultura en cuanto a las ayudas por las pérdidas provocadas por la sequía.

De esta manera, Soria ¡YA! ha llevado al pleno de las Cortes una preocupación que le ha trasladado el sector en diferentes ocasiones, la última, en una reunión que mantuvieron con ASAJA Soria el pasado mes de agosto.

Despoblación

El portavoz parlamentario de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha vuelto a llevar a la tribuna de las Cortes los problemas de despoblación que padece la provincia.

Lo hizo a través de una interpelación relativa a política general de la Junta en materia de reto demográfico.

En su intervención, Ceña dejó patente el grave problema de despoblación que se vive en Castilla y León, y por ende en Soria, el principal problema de la Comunidad para el 38,9% de los castellanos y leoneses.

También puso sobre la mesa la necesidad de que la Junta articule una ley contra la despoblación y que las medidas que lleva a cabo para luchar contra esta crisis poblacional sean más efectivas que el cheque bebé o ayudas escasas de 1.000 euros para atraer habitantes.

El procurador sorianista también denunció el enorme desequilibrio territorial que padece en Castilla y León y que la Junta no ha sabido resolver en más de 36 años de los diferentes gobiernos del Partido Popular.

Como consecuencia de esta interpelación, Soria ¡YA! defenderá una moción sobre el reto demográfico en la próxima sesión plenaria, en la que volverá a proponer una serie de medidas para luchar contra la despoblación.