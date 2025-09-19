Soria mejora su presencia en la feria Naturcyl con stand propio de la Diputación

Viernes, 19 Septiembre 2025 13:39

La provincia de Soria ha mejoraso su presencia en la feria de ecoturismo Naturcyl de la mano de un stand propio.

Durante el fin de semana se ofrecerán los principales atractivos de la provincia en esta Feria que se celebra por octavo año consecutivo en el Real Sitio de San Ildefonso en la provincia de Segovia.

Esta mañana ha abierto sus puertas la VIII Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcyl 2025, que se celebra este fin de semana en el Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia.

Naturcyl es el evento de ecoturismo más importante de España y el segundo mayor de Europa y un escaparate para la promoción del turismo de la naturaleza, centrándose este año en el astroturismo, de ahí la importancia que desde el departamento de Turismo se ha querido dar al evento, acudiendo por primera vez con un stand propio ha donde se han invitado a participar a ayuntamientos y asociaciones.

La provincia de Soria estará presente en este evento de la mano del departamento de Turismo de la Diputación provincial de Soria, el cual estará acompañado por la Asociación Montes de Soria y el Ayuntamiento de Borobia.

El espacio de la Diputación de Soria está situado en el pabellón B de la feria, en el stand 5, que cuenta con una superficie de 36 m2, para presentar toda la oferta de actividades y ocio en la naturaleza de la provincia de Soria.

La Feria Internacional de Ecoturismo de Castilla y León es un punto de encuentro entre naturaleza, turismo y conservación, donde cada año reúne a viajeros, profesionales y amantes del medio rural y donde la provincia de Soria tiene mucho que ofrecer.

En esta edición dedicada al astroturismo, desde el departamento se va a hacer espacial hincapié en el eclipse previsto para el año que viene.

La provincia de Soria sigue reforzando su apuesta por el astroturismo, como ya puso de manifiesto con el Congreso Internacional de Soria hacia el Eclipse 2026, un evento organizado y financiado por la Diputación Provincial de Soria que reunió a más de 200 participantes en el Aula Magna del Convento de San Francisco.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha subrayado la importancia de Soria para aprovechar al máximo el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026.

El eclipse debe ser un catalizador de desarrollo para el mundo rural, ha afirmado Jiménez, destacando que con la presencia de Soria en Naturcyl se sigue con la estrategia de consolidar a Soria como un referente en astroturismo a nivel nacional e internacional.