Serrano: "la autovía del Duero es una auténtica vergüenza"

Lunes, 12 Abril 2021 13:42

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha denunciado que la falta de ejecución de la autovía del Duero (A-11) es una "auténtica vergüenza" para la provincia, tras las nuevas movilizaciones en las redes sociales anunciadas este fin de semana por la plataforma Soria ¡Ya!.



Serrano, a preguntas de los periodistas este lunes en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno de la Diputación, ha reivindicado además la transformación en autovía del corredor de la N-234 y ha denunciado que la autovía de Navarra, entre Soria capital y Tudela (Navarra), ya debería estar hecha.

"Todos los llamamientos que ha hecho esta Diputación a todas las entidades, las plataformas, para que nos apoyasen para quitar la sentencia del PEMA y no ha aparecido nadie, también me parece una vergüenza", ha lamentado.

Serrano ha asegurado que como soriano le parece una vergüenza el olvido que sufre la provincia en materia de infraestructuras.

"Las autovías en la provincia de Soria se han ejecutado tarde y pocas", ha denunciado.

El presidente de la Diputación ha deseado que la sociedad soriana siga reivindicando en la calle, pero "siempre", porque en el proyecto del PEMA, donde la institución provincial realizó un llamamiento, nadie acudió.

Por otra parte, ha advertido que si a la hora de repartir los fondos para la despoblación, ésta llega hasta la provincia de Madrid, habrá un problema importante.

"Estamos trabajando para que se considere en el reparto las zonas que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y que a partir de ahí, se haga con criterios claros y no prime el interés político que el real", ha señalado.