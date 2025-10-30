San Esteban de Gormaz presenta su plan para impulsar el turismo

Jueves, 30 Octubre 2025 16:38

San Esteban de Gormaz ha presentado este jueves su nueva identidad bajo el concepto "La Puerta de la Ribera del Duero", una apuesta estratégica que reconoce y celebra el papel histórico de esta villa como origen geográfico de una de las denominaciones de origen más prestigiosas de España.

El acto ha tenido lugar en el histórico claustro del convento, recién remodelado, perteneciente al parador de San Esteban de Gormaz, y ha estado presidido por el alcalde saneestebeño Daniel García y el presidente de la Diputación, Benito Serrano, y ha servido para presentar el Plan de Marketing Territorial, que busca situar a San Esteban de Gormaz en el mapa turístico que merece por su patrimonio, su entorno y su vinculación con la cultura del vino.

"Queremos compartir con el mundo lo que San Esteban tiene para ofrecer. Somos la puerta de entrada a la Ribera, y eso es algo que nos llena de orgullo y responsabilidad", ha destacado el alcalde durante la presentación.

García ha subrayado que han trabajo con una empresa de marketing durante el último año para conseguir un logotipo que, con el tiempo, pueda ser identificado en todo el mundo, como lo es actualmente el caballito de Numancia.

Además se pondrá un evento, a celebrar en noviembre, vinculado al mundo del vino, que intentará reflejar toda la vida que tiene una vid implementada durante todo el año en el municipio.

García ha resaltado los muchos proyectos que están en marcha vinculados al sector turístico –con más de cinco millones de euros en inversiones-, con los que espera que San Esteban de Gormaz se pueda posicionar en el sector. A corto plazo se aspira a doblar los 19.000 visitantes anuales que recibe actualmente la localidad y a medio plazo –cinco años- alcanzar los 100.000 turistas anuales.

El público objetivo donde San Esteban de Gormaz espera captar turistas es Madrid, situada a hora y media y donde muchos de sus habitantes buscan el fin de semana escaparse en busca de experiencias nuevas.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha subrayado las potencialidades que tienen los pueblos de la provincia para presentar proyectos como el de San Esteban de Gormaz aprovechando sus recursos endógenos.

“En todas las comarcas de la provincia se está produciendo un despertar de gente que viene con ilusión y otras ideas, con entusiasmo renovado, y vemos que en la provincia se pueden hacer muchas cosas. No hay que ir siempre a lo negativo, al catastrofismo; en Soria hay oportunidades”, ha resaltado.

San Esteban de Gormaz tiene una historia única: situada en el extremo oriental de la Denominación de Origen Ribera del Duero, donde el río Duero entra en territorio vinícola, el municipio es la puerta natural entre Castilla y la tierra del vino.



Con un patrimonio románico excepcional, paisajes del Duero de gran belleza y una oferta gastronómica y enoturística en crecimiento, San Esteban reúne todos los ingredientes para convertirse en un destino de referencia dentro de la provincia.

Un potencial por desarrollar

En 2024, San Esteban recibió cerca de 19.500 visitantes, el 67% procedentes de Madrid, una cifra que refleja el interés creciente por el municipio y que el nuevo plan busca impulsar de forma sostenible.

El objetivo es claro y ambicioso: incrementar un 30 por ciento el número de visitantes en el primer año, duplicar el reconocimiento de marca en dos años y consolidar a San Esteban como destino de referencia en turismo tranquilo, cultural y enoturístico dentro de la provincia de Soria.



El plan no parte de la nada: San Esteban cuenta con iglesias románicas únicas del siglo XI y XII, bodegas con historia, una gastronomía reconocida y unos paisajes del Duero que invitan a disfrutar con calma.

Cuatro pilares para el crecimiento

El Plan de Marketing Territorial se estructura en cuatro ejes de actuación que se desarrollarán progresivamente:



- Branding y comunicación: Nueva identidad visual que refleja la esencia del municipio y su vínculo con el Duero y el vino.



- Digitalización turística: Mejora de la presencia online, web municipal renovada y estrategia en redes sociales y plataformas de viajes.



- Experiencia visitante: Nuevos recorridos turísticos, señalética mejorada y experiencias locales auténticas que permitan descubrir el municipio.



- Activación y eventos: Programa de actividades enoturísticas, culturales y gastronómicas que dinamicen el municipio durante todo el año.

Una identidad que conecta pasado y futuro

La nueva imagen de San Esteban de Gormaz, presentada esta mañana, refleja esta visión.

El logotipo combina elementos del río, la tierra y la arquitectura románica con una tipografía contemporánea y una paleta de colores inspirada en los tonos del Duero.

Más allá del marketing turístico, este proyecto representa una apuesta decidida por el desarrollo sostenible del medio rural soriano.

El plan busca fortalecer la colaboración con bodegas, restaurantes y alojamientos locales, generando oportunidades que beneficien al conjunto del tejido empresarial del municipio y la comarca.

El turismo de calidad, vinculado al territorio y respetuoso con el entorno, se presenta como un motor real de dinamización económica y un factor de atracción de nuevos visitantes y, potencialmente, nuevos residentes.

Para respaldar todo este plan, el hotel parador Convento volverá a funcionar, tras una remodelación, a mediados de noviembre. De entrada tendrá en servicio 33 habitaciones y el objetivo es contar con 50 en la próxima primavera, lo que permitirá dar alojamiento a las plazas de un autobús.