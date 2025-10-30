“Arte & Red” reúne a una veintena de mujeres emprendedoras en Langa de Duero

La Asociación Tierras Sorianas del Cid ha celebrado este martes el encuentro “Arte & Red: quedada de emprendedoras y compañía”, una actividad enmarcada en el proyecto “Creando Oportunidades”, desarrollado con el apoyo del Grupo Tragsa, y dentro de las celebraciones del 30º aniversario de la entidad.

El encuentro estaba especialmente dirigido a mujeres emprendedoras y empresarias del territorio, con el objetivo de compartir experiencias, crear vínculos y fortalecer la red comarcal de emprendimiento rural, invitando también a todas aquellas personas que estaban interesadas en acompañar esta jornada.

Aprovechando la cercanía de dos fechas clave —el 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, y el 17 de noviembre, Día de las Mujeres Emprendedoras, Tierras del Cid propuso unificar ambas celebraciones en un mismo evento, concebido como una jornada práctica, participativa y creativa.

El taller reunió a una veintena de participantes procedentes de diferentes localidades de la comarca, entre ellas San Esteban de Gormaz, Peñalba de San Esteban, Ines y la propia Langa de Duero. Mujeres de distintos sectores —consultoría, turismo, hostelería, seguros y emprendimiento social— compartieron una tarde de creatividad, diálogo y colaboración.

Durante la sesión, las asistentes participaron en una dinámica guiada por Sheila Mena, técnica de la Fundación Cepaim, orientada a reflexionar sobre los logros alcanzados y definir objetivos personales y profesionales de cara a 2026.

Posteriormente, plasmaron esas metas en un lienzo con pinturas de neón, creando su propio “visión board” o panel de objetivos.

Esta segunda parte, desarrollada por el equipo técnico de Tierras del Cid, combinó herramientas artísticas y dinámicas participativas, dando lugar a un taller diferente, creativo y distendido que favoreció la conexión entre las asistentes, fortaleciendo los lazos entre emprendedoras del medio rural. Todas coincidieron en destacar el valor de estos espacios para “conocerse, compartir y seguir avanzando juntas”.

La Asociación Tierras Sorianas del Cid agradeció especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Langa de Duero, que facilitó la celebración del encuentro en el antiguo lagar “El Bodegón”, un espacio con gran encanto que se llenó de color, luces de neón y energía positiva.

“Arte & Red” ha supuesto una experiencia novedosa en la zona, demostrando que el arte y la creatividad pueden ser poderosas herramientas para fomentar la conexión y la inspiración entre mujeres rurales.

Esta acción forma parte del proyecto “Creando Oportunidades”, financiado por el Grupo Tragsa, con la colaboración del Ayuntamiento de Langa de Duero, Caja Rural y la Fundación Cepaim, y se enmarca en la estrategia de Tierras del Cid para impulsar el emprendimiento y la participación de las mujeres en el medio rural soriano.