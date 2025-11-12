"San Esteban de Gormaz: 1187" recibe 32.000 euros de la Junta

Miércoles, 12 Noviembre 2025 15:49

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha publicado la Orden CYT/1240/2025, de 3 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos culturales en municipios del medio rural de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León para el año 2025.

Entre los beneficiarios de esta línea de ayudas se encuentra el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Soria), que, con una puntuación de 85, ha recibido una subvención de 32.000 euros para su proyecto cultural "San Esteban de Gormaz: 1187, de un presupuesto total de 50.923,40 euros.

El objetivo central del proyecto es conmemorar y divulgar la celebración de las primeras Cortes de Castilla que, según la documentación, tuvieron lugar en San Esteban de Gormaz en 1187 bajo el reinado de Alfonso VIII.

Esta reunión es considerada un antecedente clave del parlamentarismo europeo.

La programación cultural y divulgativa diseñada es multidisciplinar e innovadora e incluye varios ejes de acción principales entre los que destaca la realización de una recreación histórica teatralizada de las primeras Cortes.

Además, se organizarán conferencias y jornadas de divulgación, y se editarán y publicarán materiales divulgativos en varios formatos.

Se trata de una iniciativa de alto valor que reivindica una parte olvidada del pasado castellano y contribuye a fortalecer la identidad histórica de Castilla y León, dinamizando el medio rural y fomentando el empleo en la economía cultural de la zona

San Esteban de Gormaz y las Cortes como eje central

El proyecto cultural, "San Esteban de Gormaz: 1187", que se centra en la conmemoración y difusión de las Primeras Cortes de Castilla de 1187 mediante recreaciones teatralizadas, conferencias y materiales divulgativos, se vincula y complementa directamente con la estrategia de desarrollo integral del municipio.

Específicamente, esta iniciativa se suma al proyecto "Puerta de las Cortes: Castilla, 1187", que recibió previamente una subvención de 199.766,16 euros y fue valorado con la máxima puntuación en su convocatoria de turismo.

Mientras que el proyecto ahora subvencionado se enfoca en el contenido cultural y artístico para fomentar el conocimiento histórico, la "Puerta de las Cortes" tiene como objetivo la creación de un espacio de atención al visitante y un enclave de referencia que sirva como "entrada simbólica y real" al legado de las primeras asambleas parlamentarias europeas que tuvieron lugar en San Esteban de Gormaz

Aires de Dulzaina

En la misma orden de resolución de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la Asociación Cultural Aires de Dulzaina también ha resultado beneficiaria de una ayuda.

Esta asociación ha recibido una subvención concedida de 10.000 euros para llevar a cabo el Festival Aires de Dulzaina 2025, que se celebró el pasado mes y que con una puntuación de 81 puntos fomenta el conocimiento del patrimonio cultural inmaterial a través de la música tradicional tanto a nivel nacional como internacional.