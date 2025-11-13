La Diputación recoge premio nacional por su gestión en Servicios Sociales

Jueves, 13 Noviembre 2025 14:45

La Diputación Provincial de Soria ha sido distinguida en la Entrega de Premios Anuales de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDYGSS), en la Modalidad de Institución Pública, dentro de la categoría de Entidades Locales por su gestión en Servicios Sociales.

Este reconocimiento sitúa a la institución soriana junto a administraciones como los ayuntamientos de Bilbao, Jerez de la Frontera y San Cristóbal de La Laguna, referentes nacionales en políticas sociales, “y única Diputación provincial de España que por primera vez recibe este galardón”, ha señalado María José Jiménez, vicepresidenta de la institución provincial.

La vicepresidenta de la Diputación ha recogido esta mañana el premio en Fuenlabrada (Madrid), en nombre de la institución, acompañada por la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto y la técnico del departamento, Mercedes Alcalde, destacando que “este reconocimiento pertenece, antes que nada, a todas las personas que hacen posible el día a día de los Servicios Sociales en nuestra provincia, como son las trabajadoras y trabajadores que, con profesionalidad, cercanía y empatía, están junto a las personas que más lo necesitan”.

Durante su intervención, la vicepresidenta ha subrayado el compromiso de la Diputación con la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial, recordando que Soria, con más de 180 municipios, enfrenta el desafío de garantizar que “ninguna persona quede al margen por vivir lejos o en un pequeño municipio”.

Asimismo, ha recordado que la Diputación fue la primera institución provincial de España en someterse al Índice DEC, una herramienta que evalúa la calidad y eficacia de los servicios sociales, “porque creemos que solo se mejora aquello que se evalúa”.

La AEDYGSS ha reconocido también a figuras y entidades de gran relevancia nacional como UNICEF y Save the Children, premiados en la modalidad de Trayectoria en Servicios Sociales; el periodista Manuel Rico, galardonado por su defensa de la Justicia Social; la divulgadora Laura Yustres Vélez (Lalachus), distinguida en la modalidad de Comunicación; y Elvira Cortajarena Iturri, que ha recibido la Insignia de Oro de la asociación.

“Este premio nos anima a seguir trabajando con la misma ilusión y con la convicción de que los servicios sociales son una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida y no dejar a nadie atrás. Es un trabajo invisible, pero imprescindible. Este premio es un homenaje a todas las personas que ponen voz a los servicios sociales de la Diputación de Soria”, ha concluido la vicepresidenta, dedicando el reconocimiento “a toda la provincia de Soria, a su gente, a sus pueblos y a sus profesionales”.