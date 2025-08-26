Miño y Aldea de San Esteban se preparan para eclipse solar de 2026

Martes, 26 Agosto 2025 08:49

Los jóvenes y mayores de Miño de San Esteban y Aldea de San Esteban disfrutarán el último fin de semana de agosto de actividades relacionadas con el eclipse solar de 2026.

La Asociación Tierras Sorianas del Cid organizará el 29 y 30 de agosto en estas localidades de la ribera soriana del Duero una de las actividades más originales de las Ayudas Juveniles 2025.

Se trata de un encuentro entre jóvenes y mayores de Miño de San Esteban y Aldea de San Esteban con actividades relacionadas con el próximo eclipse solar de 2026.

“Dos pueblos, dos días, una misma idea: crear comunidad mirando al cielo”, ha resaltado en su perfil de X la asocición Tierras Sorianas del Cid.

Esta propuesta ha sido organizada por jóvenes del territorio dentro del proyecto Creando Oportunidades, con el apoyo del programa Solidarios Nacionales del @grupotragsa