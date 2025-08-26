La Junta abre información pública para planta de producción de biogás en Langa de Duero

Martes, 26 Agosto 2025 08:19

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha anunciado hoy en el BOCyL que se abre el plazo para información pública y posibles reclamaciones a la solicitud de autorización ambiental y al estudio de impacto ambiental de una planta de producción de biogás en Langa de Duero.

El proyecto esta promovido por PV BGR, I, S.L en varias parcelas del polígono 2 de Langa de Duero, según consta en el anuncio publicado hoy en el BOCyL.

El proyecto de planta de producción de biogás es para su posterior purificación a biometano y compostaje

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2025/08/26/pdf/BOCYL-D-26082025-27.pdf

Durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de mañana miércoles, el citado expediente podrá ser examinado de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas en la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio sita en la C/ Rigoberto Cortejoso 14, de Valladolid y en Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria en la Calle Linajes N.º 1, así como en la página web de la Junta de Castilla y León: https://medioambiente.jcyl. es/web/es/participacion-educacion-ambiental/participacion-ciudadana.html, a los efectos de que puedan formularse cuantas alegaciones y observaciones consideren oportunas

Del mismo modo, mediante la publicación de este anuncio, se da participación en el procedimiento a las personas interesadas.

A estos efectos, se les informa de la puesta a su disposición de la información a la que se refieren los citados artículos, así como de su derecho a formular ante la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, las alegaciones que estimen pertinentes, todo ello en el plazo y lugar indicados en el párrafo anterior.

Se podrán formular utilizando el formulario que se puede descargar a través del siguiente enlace, debiendo indicar como dato obligatorio el número de expediente que figura en este anuncio: https://www.ae.jcyl.es/dicitecwform/index.html?app=MAV&form=2024CsaAlegacion esAutAmbIntegrada9391