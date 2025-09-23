Maniobras e instrucción de Regimiento de Caballería en San Esteban de Gormaz

Martes, 23 Septiembre 2025 16:14

El Segundo Escuadrón Acorazado (EAC-2), perteneciente al Regimiento de Caballería “ESPAÑA” Nº 11, ha iniciado una semana de maniobras de instrucción y adiestramiento en el término municipal de San Esteban de Gormaz.

Las maniobras, que comenzaron el 21 de septiembre, incluyen ejercicios de simulación de combate en entornos urbanizados e interurbanos con el objetivo de entrenar capacidades de reconocimiento, despliegue y coordinación de unidades acorazadas.

Como parte de las actividades programadas, el jueves 25 de septiembre habrá una exposición estática abierta al público de los medios de combate utilizados durante el ejercicio.

La exposición se celebrará en el aparcamiento del polideportivo municipal de San Esteban de Gormaz y permanecerá abierta de 17:00 a 19:00 horas.

Se trata de una oportunidad para que la ciudadanía conozca de cerca el material y los vehículos de la Unidad, así como para informar sobre las misiones y capacidades del Regimiento.

Entre los medios que se presentarán al público se incluyen:

Vehículos

Vehículo de Reconocimiento y Combate de Caballería (VRCC) ? CENTAURO (B1 Centauro): vehículo acorazado sobre ruedas diseñado para reconocimiento blindado táctico y tareas de interdicción.

Material de combate

Fusil HK G36E (fusil de dotación del Ejército de Tierra).

Pistola Heckler & Koch USP.

Lanzador C-90 (arma anticarro ligera).

ANPVs-14 / equipos de visión nocturna (dispositivos nocturnos empleados para vigilancia y observación).

Ametralladoras y otros equipos de dotación de las unidades.

La exposición estática se realizará en un entorno controlado y con todas las medidas de seguridad necesarias. Por motivos logísticos y operativos, no se permitirá el acceso a las zonas de maniobra ni tocar el material sin autorización del personal presente.

Se recomienda a los asistentes respetar las indicaciones del personal militar y de la organización municipal

Las maniobras buscan mantener y mejorar el adiestramiento táctico y la interoperabilidad del EAC-2, practicar técnicas de combate en entornos urbanizados e interconectados y mostrar a la población civil la profesionalidad y el material del Regimiento, así como fomentar la cercanía entre Fuerzas Armadas y sociedad.