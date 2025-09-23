El PP denuncia paralización de obras del tramo Langa-Aranda, de la A-11

Martes, 23 Septiembre 2025 13:29

Los parlamentarios del PP por Soria y Burgos han denunciado este martes la paralización de las obras en la A-11 en el tramo entre Langa de Duero y el burgalés de Fresnillo de las Dueñas.

El senador burgalés Javier Lacalle ha denunciado en rueda de prensa “el auténtico escándalo” de este tramo de 22,3 kilómetros, que hace un año que se adjudicó a la Unión de empresas formada por Obrascón Huarte y Construcciones Obras Valbuena por un importe de 180,7 millones de euros.

Cuando se ha agotado casi un tercio del tiempo de ejecución de este tramo, adjudicado para 37 meses, las máquinas se han marchado después de allanar el terreno y “los trabajadores que acuden lo hacen en calidad de extras de una película de miedo”, según ha expresado el senador soriano José Manuel Hernando. “

Estas obras debieran concluir y ponerse en servicio en las primeras semanas del año 28”, ha apuntado Lacalle.

El motivo de esta paralización, según ha explicado Lacalle, no es otro que el hecho de que “el presupuesto para este año se ha acabado.

Para los populares “es absurdo” que se dispongan de apenas 10 millones de euros para el 2025, 26 millones para el año siguiente, y el mayor montante no llegue hasta el 2027.

Lacalle ha pedido al Gobierno de España que haga una redistribución del presupuesto para adelantar dinero con el fin de que las facturas se puedan ir abonando y que la UTE retome los trabajos.

“Evidentemente no van a estar trabajando para pasar certificaciones que el Ministerio no les va abonar una vez que han llegado ya esos 10 millones contemplados dentro de este ejercicio del año 2025”, ha apuntado.

“Nos parece fundamental que una parte de esos casi 150 millones previstos en el presupuesto para el año 2027 se adelante al próximo año al año 2026”, han asegurado desde el PP.

Los parlamentarios por Burgos y Soria presentarán esta propuesta en el Senado y en el Congreso

Además incluirán una batería de preguntas para conocer lo que se ha efectuado ya en este tramo y lo que queda por hacer; y pedirán la comparecencia del director general de Carreteras para actualizar el estado de la autovía del Duero en su totalidad.

Por último, solicitarán la negociación con la empresa de asistencia técnica que realizará la actualización del proyecto de la A-11 entre Castrillo de la Vega a Quintanilla de Arriba (Valladolid) para aminorar los tiempos de la redacción.

Por último, han advertido que no se va a cumplir "ni de coña" las promesas del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien aseguraba que antes de las elecciones todos los tramos de la A-11 estarán finalizados o en obras.

Larga tramitación

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó el 28 de noviembre de 2024 por 180,8 millones de euros (IVA incluido) las obras del tramo de la autovía A-11 entre Langa de Duero y Aranda de Duero, en las provincias de Soria y Burgos

El expediente administrativo de este tramo tiene años a sus espaldas.

En septiembre de 2008 el Estado adjudicó a la UTE Isolux Corsán Corvian-Zarzuela la ejecución, pero la crisis financiera dio al traste con el esperado tramo de la A-11, ya que a las reprogramaciones de obras aprobadas por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se sumaron las dificultades económicas de la adjudicataria.

Las obras se reanudaron en 2015, con el Gobierno de Mariano Rajoy, en otros recorridos de la autovía del Duero, pero no pasó lo mismo en este tramo.

En 2016 el Estado rescindió el contrato cuando la ejecución apenas llevaba un 4,5 por ciento avanzado y volvió a reiniciar la tramitación para su licitación.

La segunda licitación ha llegado con incremento en el precio. De 64 millones de presupuesto con el que se licitó en 2008 a 175 millones ahora.

Si no hay más retrasos y se cumplen los plazos, este tramo de autovía se pondrá en servicio en 2028. De este último plazo dado por el Gobierno dudan los parlamentarios populares.