Los ayuntamientos sorianos recibieron 300.000 euros para frenar violencias machistas

Martes, 02 Abril 2024 15:09

La Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno ha difundido una guía de buenas prácticas para municipios de menos de 5000 habitantes que contiene orientaciones para trabajar medidas de prevención de las violencias de género y para la igualdad en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Se trata de una guía realizada por Albelia Consultora Social y coordinada y publicada por el equipo del proyecto multidisciplinar especializado en género Otro Tiempo con el apoyo del Ministerio de Igualdad.

La jefa de esta unidad de la Subdelegación del Gobierno, María Teresa Lerma, ha explicado en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado que los ayuntamientos sorianos habían recibido en 2023 del Gobierno de España y dentro del Pacto de Estado 300.000 euros para desarrollar actividades que coadyuvasen a poner coto a la violencia machista.

Esta guía fomenta las actuaciones municipales en prevención primaria, secundaria y terciaria ante todas las formas de violencia de género dentro de lo previsto en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Está dirigida a municipios rurales de menos de 5000 habitantes e introduce formas creativas y efectivas para desarrollar proyectos financiables con el mencionado dinero.

La responsable de la unidad manifestó que se siguen atendiendo consultas de los ayuntamientos sobre estos fondos.

Los grandes municipios suelen disponer de equipos especializados en materia de igualdad o personal técnico formado en servicios a la comunidad con capacidad para diseñar medidas de medio y largo alcance.

Sin embargo, los municipios más pequeños no saben bien cómo emplear estos fondos. Algunos, incluso no los utilizan se acaba perdiendo la posibilidad de informar, sensibilizar y actuar ante este problema social grave que impacta en la vida de las mujeres en particular y en la vida de la toda la comunidad rural en general.

Centros de crisis 24 horas

También se abordó en el seno de la Comisión de Asistencia al Subdelegado el tema de los Centros de Crisis 24 horas que se van a instalar en todas las provincias.

El Gobierno de España ha transferido a la Junta de Castilla y León en los tres últimos años 12,5 millones de euros para que ponga en marcha estos centros.

El Centro de Crisis 24 horas contaría con 1.250.000 euros.

Se han publicado las bases reguladoras para la prestación del servicio y se ha anunciado el concurso público para la adquisición de un inmueble en Soria para destinarlo a este fin.

Por otra parte, la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer sigue impartiendo las charlas del Plan Director para la Convivencia en Centros Educativas que le solicitan los institutos o colegios e imparte cursos a colectivos como el que se realizó recientemente a fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y policías locales sobre violencia económica contra las mujeres.

Durante el mes de mayo, se impartirán charlas sobre “otros tipos de violencia: en el ámbito familiar y escolar”.

Igualmente, en las próximas semanas se impartirá la formación correspondiente al personal del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Soria para que se establezcan como Punto Violeta.

Todo ello, además de realizar el seguimiento personalizado de los casos concretos de violencia de género en Soria y de coordinar y colaborar con otras administraciones y entidades competentes en materia de violencia sobre la mujer en actuaciones tendentes a proteger a las mujeres y a llevar a cabo actuaciones que frenen las violencias machistas.