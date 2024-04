El PSOE repasa con UGT y CCOO "deudas históricas" de presupuestos de la Junta

Martes, 02 Abril 2024 14:03

La procuradora socialista en las Cortes, Judith Villar, ha comenzado hoy una ronda de contactos con los agentes económicos y sociales de la provincia para analizar las cuentas autonómicas, evaluar en qué medida cumplen o no las demandas históricas de Soria y establecer las prioridades para este ejercicio.

La primera mesa de trabajo, a la que han acudido también los parlamentarios socialistas Luis Rey y Javier Antón, ha incluido a los sindicatos CCOO y UGT y a lo largo de la semana están previstas más reuniones con otros colectivos.

Villar ha explicado que “en esta reunión hemos realizado un análisis pormenorizado de los presupuestos de la Junta, repasando los conceptos más importantes de los mismos”.

La procuradora socialista ha añadido que tal como se pudo ver tras la presentación de las cuentas hemos visto que “estos presupuestos son más de lo mismo y que año tras año se repiten las mismas partidas presupuestarias que no se ejecutan”.

El PSOE también ha podido escuchar las observaciones de los sindicatos sobre las partidas y deudas repetidas lo que refrenda, para los socialistas, que el presupuesto presentado “condena un año más al ostracismo a nuestra provincia. No hay inversión en Economía y Hacienda, apenas en Educación, Cultura, Turismo y Deporte, deja a un lado la agricultura, ganadería y desarrollo rural”.

En la mesa también se ha destacado que la prestación de servicios esenciales en el área de Familia también queda en un segundo plano lo que se ve especialmente en la falta de apoyo a las residencias de las personas mayores con “unas cifras que son irrisorias”.

No se contemplan residencias de ancianos de la Junta de Castilla y León y tampoco plazas concertadas en las residencias de Soria.

“Se olvida del medio ambiente, la vivienda y la ordenación del territorio, y no tiene en cuenta a nuestra industria, al comercio y al empleo. Las pocas inversiones que se realizan son gracias al dinero que llega del Gobierno de España con los Fondos Europeos. En definitiva, las políticas de la Junta de Castilla y león no ayudan a la lucha contra la despoblación en Soria”, ha resumido.

Sin inversiones importantes

“Un año más no tendremos radioterapia, ni inversiones importantes para vivienda o para el desarrollo de nuestros polígonos industriales ya que toda la inversión se centra en el PEMA. No habrá ni un kilómetro de autovía en Soria. La inversión en nuestros yacimientos no existe, los centros de salud que tanto necesitamos no reciben casi inversión, nada para la escuela de idiomas o nuevos colegios y el deporte es el gran olvidado y ningún proyecto para el comercio”, ha concluido la procuradora.

Por su parte, los representantes de los sindicatos han trasladado también su impresión respecto a este presupuesto, así como sus inquietudes y opiniones respecto a numerosos aspectos de la provincia que afectan a los sorianos.