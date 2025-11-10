La Diputación de Soria concede 60 ayudas para vivienda joven en 2025

Lunes, 10 Noviembre 2025 10:54

La Diputación provincial de Soria ha concedido este lunes, en su junta de gobierno, 60 ayudas para la vivienda joven en la provincia, convocatoria incluida en el Plan Soria 2025 y se han excluido once peticiones, por hacerlo fuera de plazo o por no residir en la provincia.

Respecto al año pasado, según ha señalado el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, en rueda de prensa, la ayuda se reduce de los 5.000 euros a 4.250 euros de ayuda, al dividirse la partida de 250.000 euros por todas las peticiones aprobadas.

Antes se daban 5.000 euros lo que dejaba fuera algunas peticiones al agotarse la partida, según ha explicado Serrano.

Además se ha visto la necesidad en junta de gobierno, por el éxito de la convocatoria, de ampliarla el próximo año para que cada peticionario alcance los 5.000 euros.

Serrano ha subrayado que la corporación destina más de un millón de euros en políticas de vivienda en la provincia.

Se ha ayudado a más de cien viviendas en esta legislatura.

La Comisión de Reto Demográfico, Plan Soria y Fondos Europeos dictaminó en primavera favorablemente la convocatoria de ayuda a la vivienda joven que está dotada con una partida de 250.000 euros y va destinada a personas menores de 36 años el día de la presentación de la solicitud.

Los jóvenes interesados han tenido hasta el 30 de septiembre para acogerse a las ayudas.

Los interesados han tenido que suscribir un contrato de compra-venta de vivienda o de suelo urbano, siempre que su destino sea la construcción de vivienda habitual, o también para su rehabilitación o suscribir un contrato de anticipo por la adquisición de una vivienda en construcción.

En caso de que la construcción sea en un terreno de su propiedad deberá disponer de un proyecto de ejecución visado por el colegio profesional correspondiente para vivienda unifamiliar.

Los beneficiarios deben convertir la vivienda subvencionada en residencia habitual y permanente por un plazo mínimo de cinco años.

En 2024 fueron concedidas un total de 52 subvenciones de vivienda joven.