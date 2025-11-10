Autorización ambiental para explotación porcina de casi 7.000 plazas en San Esteban de Gormaz

Lunes, 10 Noviembre 2025 19:03

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha concedido autorización ambiental para una explotación porcina de cebo de casi 7.000 plazas, en el término municipal de San Esteban de Gormaz.

La citada consejería ha publicado hoy, en el BOCyL, la resolución fechada el 30 de octubre, en un expediente iniciado en septiembre de 2021, cuando la empresa El Tobar de Langa S.L. solicitó autorización ambiental para una explotación porcina de cebo de 6.990 plazazs, ubicada en la zona del “Goterón”, en la localidad ribereña.

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2025/11/10/pdf/BOCYL-D-10112025-24.pdf

La explotación porcina se ubicará en una parcela de 61.412 metros cuadrados. La superficie construida será de algo más de 6.000 metros cuadrados, dividida en tres naves de cebo, de casi 2.000 metros cuadrados cada una y balsas de almacenamiento de deyecciones (mínimo 2) con capacidad mínima total de 12.400 metros cúbicos.

La granja se sitúa a unos 1,3 kilómetros al sur de San Esteban de Gormaz

El titular de esta autorización ambiental dispondrá de un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de recepción de su notificación, para iniciar la actividad.