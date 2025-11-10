Diputación publica convocatoria para solucionar problemas en acuíferos contaminados

Lunes, 10 Noviembre 2025 08:54

La Diputación de provincial ha publicado hoy lunes en el Boletín Oficial de la provincia la convocatoria de subvenciones, dirigida a ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades, para solucionar problemas de abastecimiento de agua potable en núcleos de población con acuíferos contaminados.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_2427_46bc5097%232E%23pdf

El agua es un recurso escaso, como pone de manifiesto las incertidumbres que rodean a la calidad y cantidad de las aguas subterráneas, así como las limitaciones que nuestra geografía impone para un aprovechamiento natural de la pluviometría. E

n este sentido, resulta prioritario para la Diputación optimizar la eficiencia en la utilización del agua.

La Diputación de Soria plantea en su convocatoria dos líneas de actuación:

1º Instalación de plantas de tratamientos de agua avanzados o adaptación de plantas de potabilidad existentes: se entenderá como tratamiento de agua avanzado aquellos sistemas que permitan la eliminación de los parámetros, sustancias o contaminantes incluidos en el Anexo I del Real Decreto 3/2023 de 10 de enero por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad el agua de consumo, su control y suministro.

2º Otras actuaciones para solucionar problemas de calidad de las aguas (captaciones, conducciones, sondeos etc.) No podrán ser objeto de esta subvención las obras que ya hayan recibido ayudas en la convocatoria anterior.

El periodo subvencionable será desde el 1 de enero de 2025 a 1 de noviembre de 2026, es decir, deberán haber sido contratadas y ejecutadas en el periodo antedicho.

No podrán ser beneficiarios de esta subvención aquellos ayuntamientos, entidades locales menores o mancomunidades que no cuenten con una ordenanza fiscal en vigor para el cobro de la tasa domiciliaria del agua, requisito que deberá acreditarse mediante certificado expedido por el secretario-interventor en el que se acreditará tanto la existencia de la tasa como el cobro real de la misma.

El importe destinado al otorgamiento de las subvenciones para la realización de las actuaciones previstas en esta convocatoria será de 688.844,72 euros.

La Diputación Provincial de Soria financiará como máximo el 77 por ciento del importe de la aportación municipal y hasta un importe máximo de 75.000 euros.