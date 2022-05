La BRIF se cansa de mentiras del grupo TRAGSA

Viernes, 13 Mayo 2022 17:02

La BRIF de Lubia ha hecho hoy público que la parte social que representa a este dispositivo de lucha contra los incendios forestales, se ha cansado de las mentiras del grupo TRAGSA y de la falta de empatía hacia el servicio BRIF.

"Llevamos más de 25 años demostrando nuestra valía y profesionalidad en los incendios forestales de toda la geografía española", ha recalcado en un comunicado.

En reconocimiento a dicho trabajo, la empresa pública se niega a negociar mejoras que para otros servicios son lógicas.

Entre varios conflictos no resueltos cabe destacar las actuaciones como las producidas por el temporal Filomena o el volcán de La Palma.

La empresa se niega a negociar estas intervenciones y pretende que los trabajadores y las trabajadoras vayan de forma voluntaria.

"Tenemos disponibilidades que trabajamos en días festivos y que no nos repercute ni en sueldo ni en vacaciones. Uno de los más agravantes es que una serie de artículos del convenio TRAGSA no se nos aplican a los trabajadores de las BRIF porque no se nos considera como sus empleados sino como un mero producto para hacer buena gala de publicidad hacia la empresa", ha criticado.

Desde esta sección de la Brif han exigido la apertura de la negociación del Convenio BRIF con el objetivo de una mejora del servicio y del colectivo.