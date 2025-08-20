Villar del Ala acoge IV Encuentro Música y Entorno Rural

Villar del Ala acogerá el próximo 30 de agosto el "IV Encuentro Música y Entorno Rural”.

Dicho encuentro se celebra gracias a la subvención del Departamento de Cultura de la Diputación Provincial de Soria y al patrocinio de las empresas Soria Consultores, Soria Edita, Monreal Multiópticas, Galletas Tejedor, Funerarias del Moncayo, Bodega La Celestina y Embutidos Moreno Sáez.

El concierto tendrá lugar el próximo sábado, 30 de agosto, a las 18,30 horas, en la iglesia parroquial de El Salvador de Villar del Ala.

El Ayuntamiento de Villar del Ala, junto a la asociación cultural Admanum (ACA), inició hace cuatro años esta convocatoria que ha permitido acercar la música a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos y fortalecer el tejido cultural de la provincia.

“Apostar por la música coral en entornos históricos es invertir en cultura, la economía y el futuro de la provincia”, ha resaltado la citada asociación.