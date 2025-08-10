Domingo, 10 Agosto 2025
Provincia | El Valle

Sotillo del Rincón celebra V Descenso de artefactos flotantes por río Razón

Sotillo del Rincón ha disfrutado esta mañana con la quinta edición del Descenso de artefactos flotantes por el río Razón.

El ganador con mejor tiempo ha sido Súper Piratas y en originalidad Náufragos del Razón.

La presidenta de la Asociación Cultural de Sotillo, Aldehuela y Molinos, Vanessa García, ha agradecido a participantes y voluntarios su asistencia.

