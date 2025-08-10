Sotillo del Rincón celebra V Descenso de artefactos flotantes por río Razón
Sotillo del Rincón ha disfrutado esta mañana con la quinta edición del Descenso de artefactos flotantes por el río Razón.
La Junta apoya la instalación de establecimientos de turismo rural en Sotillo del Rincón
El ganador con mejor tiempo ha sido Súper Piratas y en originalidad Náufragos del Razón.
La presidenta de la Asociación Cultural de Sotillo, Aldehuela y Molinos, Vanessa García, ha agradecido a participantes y voluntarios su asistencia.